Экономика
Греческая компания откроет реабилитационный центр в Казахстане
Макпал Сахова
В Астане состоялся бизнес-форум, в ходе которого руководители компаний АО "KAZNEX
INVEST" и "EVEXIA" подписали два меморандума о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz

Документы  предполагают реализацию инвестиционного проекта по строительству реабилитационного центра в Казахстане, а также сотрудничество в оборонной промышленности.

Председатель правления АО "KAZNEX INVEST" Борисбий Жангуразов отметил, что греческая сторона будет изучать рынок Казахстана, а затем принимать инвестиционные решения.

"Центр будет представлять собой постоперационные и посттерапевтические реабилитации. Компания "EVEXIA" рассматривает полное инвестирование в данный проект", – рассказал Жангуразов.

По его словам, сумма инвестиций составит более 10 млн USD.

Предполагается, что Центр реабилитации расположится либо в Астане, либо в Алматы.

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