Экономика
Греческая компания откроет реабилитационный центр в Казахстане
В Астане состоялся бизнес-форум, в ходе которого руководители компаний АО "KAZNEX
INVEST" и "EVEXIA" подписали два меморандума о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Primeminister.kz
Документы предполагают реализацию инвестиционного проекта по строительству реабилитационного центра в Казахстане, а также сотрудничество в оборонной промышленности.
Председатель правления АО "KAZNEX INVEST" Борисбий Жангуразов отметил, что греческая сторона будет изучать рынок Казахстана, а затем принимать инвестиционные решения.
"Центр будет представлять собой постоперационные и посттерапевтические реабилитации. Компания "EVEXIA" рассматривает полное инвестирование в данный проект", – рассказал Жангуразов.
По его словам, сумма инвестиций составит более 10 млн USD.
Предполагается, что Центр реабилитации расположится либо в Астане, либо в Алматы.