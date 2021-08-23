Грех обмана

– Как Вы думаете, почему противники вакцинации зачастую используют в своей пропаганде религиозный подтекст?

– Скорее всего потому, что большинство «аргументов» антиваксеров не подтверждается научными данными. А поскольку большая часть жителей страны так или иначе относит себя к верующим, то религиозные доводы порой находят отклик.

Здесь нелишне было бы обратиться к истории движения антипрививочников. Возникло оно фактически сразу после разработки первой вакцины в 1796 году, это был препарат Эдварда Дженнера против оспы. Основными аргументами «против» стали именно религиозные мотивы. Они строились, в первую очередь, на идее недопустимости вмешательства в божественное предопределение.

Но у агитаторов против прививки религиозный подтекст – не единственное оружие, к нему присоединяется, например, теория заговора фармацевтов, другие конспирологические идеи. В таком усиленном виде они попадают на благодатную почву. Вспомним недавний случай в Мангистауской области. Восьмилетний мальчик упал с велосипеда, сломал руку, и родители обратились не в травмпункт, а к народному целителю. Тот, сделав перевязку, отпустил ребенка домой. Результат всем известен: только через неделю мальчик попал к врачам, но было слишком поздно – руку пришлось ампутировать. Это можно объяснить и невежеством, и низким уровнем доверия к системе здравоохранения.

– А могут ли священнослужители высказывать поддержку вакцинации и вообще выступать на чьей-то стороне?

– В исламе принято в каждой области знания получать информацию у соответствующего специалиста, а все, что непонятно и сложно, выяснять у посвященных в тему людей. В первую очередь рассуждать о вакцинации, тем более призывать к ней, должны профессио­налы, то есть врачи и ученые. В одном из хадисов пророка говорится: «У каждой науки есть свои мужи, к которым следует обращаться».

Поэтому священнослужители, прежде чем выступить с каким-либо заявлением о вакцинации, должны подробно изучить этот вопрос с медицинской точки зрения, проконсультироваться с врачами. Слова религиозных деятелей имеют большое влияние на людей и их выбор. Поэтому выступать с призывами можно только твердо убедившись в своих знаниях.

– Правда ли, что в канонах ислама можно найти важные условия, касающиеся прививок, в том числе то, что вакцинироваться разрешено, даже если в состав препарата входят запрещенные компоненты?

– Я хотел бы привести конкретную фетву, которая была опубликована 5 лет назад. Духовное управление мусульман Казахстана тогда выступило по поводу отказа некоторых верующих от препаратов, содержащих этиловый спирт. Я процитирую ее: «Не все запретное является скверной. Так, в медикаментах спирт теряет свои опьяняющие свойства, поэтому их разрешается употреблять. Скверны, которые изменили свои свойства, считаются чистыми».

В качестве примера здесь приводится преображение винограда. Виноградный сок считается дозволенным, но, когда он превращается в вино, становится запретным. В дальнейшем вино может переходить в новое состояние – уксус – и становится опять же дозволенным, поскольку опьяняющие свойства исчезают.

В отношении препаратов, содержащих производные от свиньи, также хочу процитировать мнение одного из мусульманских ученых: «Действительно, можно принимать нечистоту (в исламе, «наджаса») в качестве лекарства при отсутствии «чистого» препарата. А если же есть замещающий препарат, то однозначно запрещается принимать его». То есть, если нет альтернативы – препаратов, не содержащих запретные компоненты, то разрешено пользоваться лекарством – «наджаса». И как только появляется «чистая» замена, то мусульманам, конечно, нужно будет выбрать ее.

– Также в Коране, насколько известно, есть аят, призывающий не вести себя сознательно к гибели. Применим ли он к проблеме вакцинации?

– Действительно, в Коране говорится о запрете подвергать опасности себя и жизни других людей. Эту мысль можно найти в суре Ан-Ниса, 29-й аят, где говорится: «И не убивайте самих себя и друг друга. Поистине Аллах к вам милосерден». Также пророк говорил: «Нельзя причинять вред ни себе, ни другому человеку». Учитывая, что непривитый может заболеть сам и заразить других, в первую очередь своих близких, коллег, соседей, думаю, это как раз тот самый случай.

– Какие самые нелепые фейки Вам доводилось слышать от антиваксеров, прикрывающихся религией?

– Лучше я назову самый популярный из них (за сотни лет он не изменился): вакцинация – это вторжение в высшее предопределение. Обычно призывающие отказаться от прививки пользуются такой формулой: это воля Всевышнего – заболеет человек или нет, когда он получает прививку, это предопределение нарушается.

На самом же деле вера в судьбу не означает, что ничего не нужно делать: носить маску, защищать себя от заражения другими способами, то есть намеренно подвергать себя и своих близких опасности. Все как раз наоборот. По основам и мусульманского, и христианского вероучения, человек в судный день будет отвечать не только за свои действия, но и за бездействие тоже. В том числе то бездействие, которым он оправдывал упование на божью волю. Человек просто обязан заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Мусульмане говорят: «Сначала привяжи верблюда, а потом уповай на Аллаха». У христиан на этот счет тоже есть известная мудрость «На Бога надейся, а сам не плошай». Иными словами, мы должны максимально обезопасить себя и только тогда полагаться на божью волю.

– У верующих есть переживания по поводу халяльности вакцин. Как убедиться, какие лекарственные препараты и вакцины разрешены, и не нужна ли для этого специальная маркировка?

– Как я уже говорил, разрешено применять препараты, содержащие запрещенные компоненты, если нет других. Конечно, маркировка одобренной по религиозным соображениям медицинской продукции очень бы помогла не только мусульманам, но и иудеям – особые диетические запреты есть и в этой религии. Так что сертификация халяльности для вакцин, по примеру пищевой продукции, сделала бы процесс выбора удобнее и комфортнее, а также способствовала бы приобщению к вакцинации большего количества наших граждан.

– Посоветуйте, как с точки зрения теологии верующим не искать вероучительных оправданий отказа от прививок?

– Для начала следует вспомнить, что и в исламе, и в христианстве грехом считаются разговоры на запретные темы, и наоборот – благо рассуждать о полезном. То есть, если я скажу, что употреблять спиртные напитки разрешено, это будет грехом, и если стану рассуж­дать, что пить яблочный или апельсиновый сок запрещено, то тоже совершу греховное.

Поэтому следует помнить об ответственности за свои суждения. Если человек не владеет знаниями и не может обосновать с религиозной точки зрения запрет на вакцинацию, но утверждает, что религией это не приветствуется – такая позиция становится намеренным обманом единоверцев и других людей. Надо это помнить и не вводить никого в заблуждение, что также признается грехом в любой религии.