​Греки опять экономят

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По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ
фото АФП

В частности, запланированы повышение действую­щих налогов и ввод новых. В случае невыполнения целевых показателей первичного профицита преду­смотрено автоматическое снижение зарплат, пенсий, других расходов бюджетов.

Ранее, 8 мая, греческий парламент одобрил законопроект, согласно которому повышается налоговая нагрузка и сокращаются пенсии. Граждане станут больше платить за Интернет и телевидение. Дополнительными сборами обложат некоторые продукты питания и другие популярные товары, в частности кофе и электронные сигареты. Новые непопулярные инициативы правительства вызвали волну негодования. В митингах и забастовках по всей стране участвовали по меньшей мере 25 тыс. человек.

Остались без бензина

Сотни автозаправочных станций по всей Франции прекратили работу в воскресенье, так как члены проф­союзов, протестующие против непопулярного законопроекта о трудовой реформе, перекрыли доступ к нефтеперерабатывающим заводам и нефтехранилищам, сообщает корпорация «Би-би-си».

Как отмечает РИА «Новости», из 12 тыс. французских АЗС порядка 820 полностью израсходовали свои запасы в воскресенье, а на 800 наблюдалась нехватка хотя бы одного вида топлива.

Протестующие заблокировали поставки топлива как минимум с четырех нефтеперерабатывающих предприятий из-за недовольства новым законопроектом о трудовой реформе, который значительно упрощает процедуру найма и увольнения сотрудников. Правительство страны 10 мая провело законопроект через парламент без прений и голосования.

Реакция на публикации

Вооруженные силы Соединенного Королевства никогда не станут частью единой армии Евросоюза, к созданию которой в последнее время призывают отдельные политики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Таким образом в ведомстве отреагировали на пуб­ликации в прессе, из которых можно было сделать вывод о том, что недавние учения британских и европейских военных на юге Англии якобы являются шагом к созданию армии ЕС. «Премьер-министр Дэвид Кэмерон неоднократно давал понять, что Сое­диненное Королевство никогда не присоединится к армии ЕС», – говорится в официальном заявлении.

По мнению ряда ведущих европейских политиков, необходимость формирования единой армии ЕС продемонстрировали серьезные проблемы с охраной внешних границ сообщества в период миграционного кризиса. В числе сторонников этой инициативы – глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Чехии Милош Земан, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле и многие другие.

Дома украсят звездами

Власти эмирата Дубай решили в очередной раз напомнить о себе за счет нестандартных решений в области коммунального хозяйства. Взгляд креативщиков упал на скучные проверки соответствия жилых домов государственным стандартам, результаты которых обычно остаются «за кадром». Как сообщила газета National, ситуация должна измениться с введением «звездной» системы оценки качества жилищных условий, которая уже многие десятилетия действует в мировой гостиничной индустрии.

По данным издания, эмиратские многоэтажки отныне будут получать от одной до пяти звезд, что должно способствовать улучшению качества обслуживания жильцов и их безопасности. Эта инициатива департамента землепользования муниципалитета Дубая сразу же вызвала ожесточенные споры как в экспертном сообществе, так и среди населения. Главным камнем преткновения стали критерии, по которым местные власти собираются оценивать то или иное здание.

«Неясно, насколько реалистичными будут такие рейтинги и располагают ли местные власти достаточным количеством квалифицированных сотрудников для проведения инспекций, – заявил в разговоре с журналистами глава Ассоциации владельцев недвижимости района Silicon Oasis Эндрю Де Коста. – Это очень сложно сделать. Мы установили очень много технических устройств в наших домах, и оценивать их только по внешнему виду будет несправедливо. С другой стороны, часть зданий может по разным причинам получить как пять, так и две звезды».

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