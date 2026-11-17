фото автора

Несмотря на суровые зимы, близ Экибастуза уже более десятка лет работает крупный тепличный комплекс ТОО «Greenhouse-Qaztomat». Его продукция – огурцы и томаты, ежедневно отгружаемые местным торговым сетям.

Как известно, главное условие работы любого тепличного хозяйства – надежное и по возможности недорогое тепло. И оно приходит в виде горячей воды из находящейся по соседству Экибастузской ГРЭС. Технология, по которой растения обеспечиваются тепловой энергией, следующая. Горячая вода поступает от энергетической станции в теп­лообменник. Последний отделяет внешний источник теп­ла от внут­ренних инженерных контуров теплицы, что защищает оборудование от перепадов давления и загрязнений. Горячий теплоноситель проходит по одной стороне теплообменника, а нагреваемая среда – вода для радиаторов отопления – по другой. Через стенки разделяющей пластины происходит процесс теплопередачи.

К слову, тепличный комплекс и ГРЭС находятся на открытой местности, посреди степи. И именно тут сложился такой вот тандем двух очень разных производств, очень слаженный и востребованный для обеспечения продовольственного снабжения растущего города Экибастуза, а также Павлодара, Караганды и Астаны.

ТОО «Greenhouse-Qaztomat» начинало с разведения роз… Прекрасные цветы, выращенные заботливыми руками работниц теплиц, дарили людям настроение. Однако спустя несколько лет направление деятельности пришлось изменить и заняться возделыванием огурцов и томатов. Это случилось во время пандемии ковида, когда цветочный бизнес был скован карантинными ограничениями и оказался нерентабельным. Зато теперь, когда продукция овощеводов пользуется стабильным спросом, тепличное хозяйство занялось дальнейшим расширением.

О том, что принесет это комп­лексу, мы еще расскажем, а сейчас давайте заглянем в производственные блоки теплиц.

…После стылой ноябрьской погоды, перешагнув порог первой из них, словно попадаешь в другую реальность. Яркая зелень растений, наполненное светом пространство, чистота – такой предстает овощная теплица изнутри стороннему человеку.

Агроном Толганай Улбергенова рассказала, что весь процесс выращивания огурцов начинается в рассадном отделении с посадки семян в «кубики» – специальные коробочки. Через две-три недели они выстреливают небольшими ростками, которые пересаживают в производственные блоки. Корни ростков погружают в агровермикулит. Этот материал способен впитывать до 400–530% влаги от своего веса, забирает лишнюю воду при поливе, а затем постепенно и равномерно отдает ее корням. Агровермикулит также содержит полезные для растений микроэлементы (магний, кальций, калий, железо) и защищает корни от развития плесени и гнили. Далее, когда овощ подрастет, его ждет еще одна пересадка – в моноблок.

– Здесь мы можем регулировать климат-контроль, добавлять мик­ро- и макроэлементы, – рассказала Толганай Улбергенова. – Спустя 40 дней огурцы начинают давать урожай. Срок их жизни и плодоношения составляет четыре-пять месяцев. Весь этот период ведется интенсивный уход за растением. При этом соблюдается строгая специализация. На самом верх­нем уровне люди работают на специальных троллях, которые передвигаются по труборельсам. Их задача – приспустить тянущиеся вверх стебли растений. На «этаже», что пониже, делают нормировку растений, срезая лишние завязи и побеги. Другие специалисты занимаются удалением листьев. Наконец, есть «урожайники», которые собирают плоды.

После того как огурец проживает свой срок, его стебли, как и емкости-коробочки для корней, начисто убираются из тепличного блока. Все помещение тщательно стерилизуется, и в нем остаются только металлические конструкции. В это же время в рассадном отделении ведется очередная посадка семян. Весь цикл работ выстроен так, что перерывов в возделывании овощной продукции здесь не бывает.

В зимний период в помещении теплицы для досвечивания применяют натриевые лампы. В летние месяцы нужды в этом нет, поскольку стеклянные потолки и стены из поликарбоната обеспечивают овощи достаточным количеством света. С минувшего года в хозяйстве заработала собственная лаборатория. Кроме прочего, она занимается выращиванием макролофусов – насекомых, которые помогают бороться с вредителями.

В настоящее время действующие теплицы занимают 30 га. Здесь трудятся порядка 450 человек, в том числе контингент из учреждения УИС – люди, осуж­денные по относительно легким статьям Уголовного кодекса.

Уже в декабре нынешнего года либо в январе следующего Greenhоuse-Qaztomat планирует ввести в эксплуатацию еще два тепличных блока общей площадью 10 га. В них будут выращивать те же огурцы и томаты.

– Объем инвестиций в проект по расширению производства составил 10,7 миллиарда тенге. Он даст еще 120 дополнительных рабочих мест. Технологической новинкой станет использование LED-подсветки с красным и синим спектрами, которые благоприятны для растений и повышают их урожайность. При этом экономия энергии составит 15–20 процентов, – сообщил произ­водственный директор ТОО Даулет Сагындыков.

В настоящее время тепличный комплекс ежедневно отгружает в торговые сети порядка 40 тонн свежих овощей. В годовом исчис­лении эта цифра равна 15 тыс. тонн. Помимо уже упоминавшихся казахстанских городов, до половины объема поставок приходится на экспорт в Новосибирскую, Свердловскую области и Республику Алтай соседней Российской Федерации.

Ожидаемый ввод в эксплуатацию дополнительных мощнос­тей откроет возможность для влияния на цены. А доступность овощей широкому кругу покупателей – показатель и цель, являющиеся для отрасли важнейшими.