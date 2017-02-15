​Греция – в числе участников

На земле Эллады Рапиль Жошыбаев также провел переговоры с руководством министерств окружающей среды и энергетики, экономики и развития. Помимо обсуждения участия Греции на выставке в Астане, комиссар ­ЭКСПО-2017 рассказал об основных положениях нового Послания Президента Нурсултана ­Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Он сообщил собеседникам о переходе страны к новой экономической модели и планах по развитию новых индустрий с применением цифровых технологий. Комиссар пригласил греческий бизнес в будущем использовать возможности объектов ЭКСПО-2017, где будет создан международный технопарк IT-стартапов.

Министр окружающей среды и энергетики Греции Георгиос Статакис, в свою очередь, сообщил, что на выставке его страна намерена представить конкретные примеры энергетической инфраструктуры в соответствии с международными экологическими стандартами.