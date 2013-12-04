Греция выходит из кризиса

По мнению аналитиков Fitch, Греция находится на пути устранения продолжительного макроэкономического дисбаланса. Кроме того, как сообщает РБК, государству удалось избежать новой задержки выплат по кредитам Евросоюза и Международного валютного фонда. Fitch ожидает, что переговоры с «тройкой» кредиторов достигнут успешного завершения в конце 2013 года, а к февралю 2014-го страной будет преодолен бюджетный дефицит.

Оружие доставят на Cape Ray

В США началось оснащение специальным оборудованием корабля, на борту которого планируется производить утилизацию химического оружия из Сирии. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности при администрации президента Соединенных Штатов Кэтлин Хейден.

На судне под названием Cape Ray устанавливают разработанную менее года назад систему гидролиза, которая позволяет нейтрализовать компоненты химического оружия. В Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), осуществляющей контроль над ликвидацией арсеналов из Сирии, при этом сообщили, что США предложили предоставить корабли для ликвидации химикатов в Средиземном море.

Cape Ray входит в резерв из 46 кораблей, используемых министерством транспорта для оказания поддержки ВМС США. Длина судна, оснащенного специальным оборудованием для погрузки и разгрузки, составляет около 198 м.

Французы прибыли в ЦАР

Более 200 французских военнослужащих прибыли в Центрально-Африканскую Республику, чтобы помочь силам Африканского союза справиться с межрелигиозным конфликтом в стране, сообщает министерство обороны Франции.

В ЦАР также ожидают прибытия 500 военнослужащих из Демократической Республики Конго. На прошлой неделе президент Франции Франсуа Олланд заявил, что обстановка в ЦАР продолжает ухудшаться и требует срочного вмешательства со стороны мирового сообщества. В преддверии прибытия международного военного контингента появились сообщения, что повстанцы покидают столицу страны – город Банги, который они заняли в марте нынешнего года.

Кризис в Центрально-Африканской Республике станет предметом обсуждения на заседании ООН, которое пройдет в конце нынешней недели.

Чиновнику приличествует скромность

В Китае с начала 2013 года около 20 тыс. чиновников понесли наказание за нарушение правил поведения госслужащих, введенных в конце 2012 года. Об этом пишет китайское информагентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление центральной комиссии компартии по проверке дисциплины.

Большинство из тех, кто попал в разряд нарушителей, подверглись административному или дисциплинарному наказанию. Как сообщает Reuters, более 5 тыс. чиновников нарушили правила пользования служебными автомобилями. Еще более 900 оказались ответственными за организацию излишне роскошных праздничных мероприятий.

Восемь правил поведения чиновников были введены в начале декабря 2012 года на заседании политбюро партии. Они предписывают сократить траты на служебные встречи и визиты, а также упростить пышные и праздничные церемонии. В частности, госслужащие должны прекратить посещать публичные мероприятия в качестве официальных лиц без особой необходимости.

Прослыли «белой вороной»

Хорваты не побоялись стать «белой вороной» Евросоюза. В то время как однополые браки победно шествуют по странам Западной Европы, Хорватия отважилась сказать «нет». Причем не тихо, а открыто.

66% хорватов на прошедшем всенародном референдуме высказались за конституционный запрет однополых браков. Правда, «свободомыслящие» европейцы подметили, что явка была низкой – лишь около 38% жителей страны воспользовались своим конституционным правом повлиять на политику государства. Тем не менее в Хорватии референдумы не имеют нижнего порога явки, необходимого для признания их состоявшимися. А это значит, что на пути гей-браков в хотя бы одном отдельно взятом еврогосударстве поставлен «кирпич».

В хорватском правительстве уже подтвердили, что теперь в Конституцию страны будет внесена поправка, согласно которой браком может считаться только «союз между женщиной и мужчиной». Пока же в основном законе определения брака нет.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП