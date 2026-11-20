Зимой эти птицы держатся группами, поскольку так им легче находить корм и вовремя замечать опасность

Фото: Қазақстан Орманы

В фотоловушку «Қазақстан Орманы» попали кеклики - оседлые птицы семейства фазановых, которые обитают в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Қазақстан Орманы"

«На первый взгляд — обычные камни. Но если присмотреться, среди них можно заметить настоящих хозяев - горных склонов. Наши фотоловушки вновь запечатлели кекликов - постоянных обитателей каменистых склонов. Прохладным декабрьским утром при температуре +2°C группа кекликов выбралась на камни, чтобы погреться под солнечными лучами. Зимой эти птицы держатся группами. Так им легче находить корм и вовремя замечать опасность», - говорится в сообщении «Қазақстан Орманы».

Орнитологи напоминают, что хотя кеклики умеют летать, они предпочитают передвигаться по земле. При опасности птицы стремительно бегут вверх по каменистому склону.