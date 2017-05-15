«Грибное» чаепитие

Идея изготавливать не просто приятный, но и полезный напиток возникла еще в 2006 году – тогда биолог по образованию Калия Жумабекова, работавшая в отделе контроля на одном из местных заводов по выпуску минеральной воды, защитила кандидатскую диссертацию на эту тему.
– Меня всегда поражало, как люди пьют разведенные в воде порошки, почему не ищут чего-то натурального, поэтому я и выбрала тему кандидатской «Гигиеническое обоснование разработки и применения натурального лечебно-профилактического продукта на основе чайного гриба», – рассказывает Калия Айтжановна. – В основе работы были научные исследования, полезность продукта я доказывала многочисленными испытаниями: сначала на мышах, потом после положительных результатов чайный напиток давали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Апробационные работы проводила в Казахской академии питания, в НИИ кардиологии и внутренних болезней в Алматы – 60 пациентам в течение семи суток давали напиток и получили обнадеживающие результаты: прием напитка из чайного гриба улучшил биохимические показатели крови, липидный обмен. Была зафиксирована и положительная динамика при коррекции микрофлоры кишечника.
Конечно, многим из нас чайный гриб знаком, некоторые даже держали его дома в трехлитровой банке, заливая заваркой с сахаром, – получалось вкусно, да и жажду летом утоляет отлично. А вот Калия Жумабекова пошла дальше – она разработала рецептуру приготовления максимально полезного напитка, который в домашних условиях не сделать. Все эти детали легли в основу проекта, который решили продолжить в Павлодарском государственном педагогическом институте. Здесь работу возглавила доктор биологических наук, профессор кафедры общей биологии Бибигуль Жумабекова.
– Сначала в рамках внутривузовского проекта мы развивали идею Калии Айтжановны и начали разработку технологии получения ассоциации микроорганизмов, которые вошли в основу закваски. А потом решили подать заявку на участие в программе «Стимулирование продуктивных инноваций» Министерства образования и науки РК и Международного банка реконструкции и развития, – уточняет Бибигуль Жумабекова. – И наша с Калией инициатива была поддержана – нам выделили грант, и теперь мы уже перешли к разработке технологии промышленного выпуска напитка. Создали ТОО «Алтын Батыр Company». В соответствии с условиями гранта я руковожу проектом, Калия отвечает за коммерциализацию. Лабораторная база предоставлена вузом, к работе подключены преподаватели и студенты, которые испытывают различные рецептуры, условия культивирования микроорганизмов. Это живой продукт, живой организм, который вырабатывает напиток с комплексом витаминов, аминокислот и биологически активных веществ, благоприятно воздействующих на организм человека.
По словам ученых, уникальность напитка в том, что в его разработке, помимо традиционных технологий получения кваса из чайного гриба, использованы биотехнологические и молекулярно-генетические технологии. По теме проекта получены 6 инновационных патентов Казахстана на изобретение, результаты исследований чайного гриба опубликованы в известных научных журналах республики и зарубежья. Инновация получила международное признание, имеет Национальный сертификат качества Российской академии естествознания, золотую медаль «Европейское качество» Европейского научно-промышленного консорциума, прошла апробацию на биологическом симпозиуме в Малайзии.
– Чайный гриб состоит из 5 разных микроорганизмов, мы подобрали оптимальное соотношение уксусно-кислых бактерий и дрожжей, кроме того, обогатили напиток экстрактами лекарственных растений – имбиря и мяты, душицы, мелиссы, чабреца, календулы, шалфея, – продолжает Бибигуль Кабылбековна. – Разные лекарственные травы изменяют вкусовые качества и обогащают напиток: одни благотворно влияют на пищеварительную систему, другие – на сердечно-сосудистую, третьи способствуют повышению иммунитета.
К слову, привлекли к этому проекту и учеников павлодарской Назарбаев Интеллектуальной школы: ребята испытывают химические и физические свойства напитка, например изменение кислотности в различных условиях культивирования, прорабатывают технологии использования отходов от производства чайного гриба. Это так называемое слоевище – плотная биомасса, которая содержит целый комплекс биологически активных веществ, обладающих способностью регулировать жировой обмен животного организма и свойствами природного антибиотика против патогенных микроорганизмов. Потенциальными потребителями биомассы могут выступать сельскохозяйственные предприятия, используя его для подкормки скота и домашней птицы.
– В начале года со школьниками мы подали заявку на патент на технологию получения диабетического напитка на основе чайного гриба, – говорит руководитель проекта.
Весь проект условно можно разделить на три этапа. Сначала возникла идея на основе кандидатской диссертации. Потом последовала череда дегустаций, апробаций, Калие Жумабековой пришлось оформлять патенты, сертификаты качества и соответствия, в том числе по техрегламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Есть и своя торговая марка – напиток называется «Алтын батыр». Теперь предстоит сделать самое сложное.
– Я думала, что тяжелее всего будет процесс оформления документов, но оказалось, что сложнее всего – запустить производство, – говорит Калия Айтжановна. – Сейчас необходимо найти подходящий цех для аренды и при этом уложиться в бюджет, закупить оборудование и смонтировать его. Все это планируем сделать в ближайшее время, будем стараться выпустить наш продукт к ЭКСПО-2017.
Стоит отметить, что у павлодарских предпринимательниц уже есть партнеры, которые готовы реализовывать полезный чайный квас, причем переговоры Калия Жумабекова ведет практически каждый день. Вот и наше интервью состоялось буквально в перерыве между ее беседами с реализаторами и владельцами арендуемых цехов. Известная в Павлодаре бизнес-леди Зинаида Пархоменко отмечает, что лечебно-профилактический напиток наверняка будет востребован у клиентов ее популярной зоны отдыха, где предлагают услуги по оздоровлению, потому что сегодня это в тренде – люди заботятся о своем здоровье, занимаются спортом, ведут активный образ жизни.
– Десять лет назад, когда я защищала кандидатскую диссертацию, одним из первых меня поддержал президент Казахской академии питания. Торегельды Шарманов сказал мне, что эта задумка должна стать настоящим натуральным казахстанским напитком, – говорит Калия Жумабекова. – Благодаря этим словам я не опустила руки и пусть спустя 10 лет, но нахожусь в шаге от победы.
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