«Грибное» чаепитие Статьи 1132 Екатерина Бескорсая, Павлодар

Идея изготавливать не просто приятный, но и полезный напиток возникла еще в 2006 году – тогда биолог по образованию Калия Жумабекова, работавшая в отделе контроля на одном из местных заводов по выпуску минеральной воды, защитила кандидатскую диссертацию на эту тему.



– Меня всегда поражало, как люди пьют разведенные в воде порошки, почему не ищут чего-то натурального, поэтому я и выбрала тему кандидатской «Гигиеническое обос­нование разработки и применения натурального лечебно-профилактического продукта на основе чайного гриба», – рассказывает Калия Айт­жановна. – В основе работы были научные исследования, полезность продукта я доказывала многочис­ленными испытаниями: сначала на мышах, потом после положительных результатов чайный напиток давали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Апробационные работы проводила в Казахской академии питания, в НИИ кардио­логии и внутренних болезней в Алматы – 60 пациентам в течение семи суток давали напиток и получили обнадеживающие результаты: прием напитка из чайного гриба улучшил биохимические показатели крови, липидный обмен. Была зафиксирована и положительная динамика при коррекции микрофлоры кишечника.



Конечно, многим из нас чайный гриб знаком, некоторые даже держали его дома в трехлитровой банке, заливая заваркой с сахаром, – получалось вкусно, да и жаж­ду летом утоляет отлично. А вот Калия Жумабекова пошла дальше – она разработала рецептуру приготовления максимально полезного напитка, который в домашних условиях не сделать. Все эти детали легли в основу проекта, который решили продолжить в Павлодарском государственном педагогическом инс­титуте. Здесь работу возглавила доктор биологических наук, профессор кафедры общей биологии Бибигуль Жумабекова.



– Сначала в рамках внутривузовского проекта мы развивали идею Калии Айтжановны и начали разработку технологии получения ассоциации микроорганизмов, которые вошли в основу закваски. А потом решили подать заявку на участие в программе «Стимулирование продуктивных инноваций» Министерства образования и науки РК и Международного банка реконструкции и развития, – уточняет Бибигуль Жумабекова. – И наша с Калией инициатива была поддержана – нам выделили грант, и теперь мы уже перешли к разработке технологии промышленного вы­пуска напитка. Создали ТОО «Алтын Батыр Company». В соответствии с усло­виями гранта я руковожу проектом, Калия отвечает за коммерциализацию. Лабораторная база предоставлена вузом, к работе подключены преподаватели и студенты, которые испытывают различные рецептуры, условия культивирования микроорганизмов. Это живой продукт, живой организм, который вырабатывает напиток с комплексом витаминов, аминокислот и биологически активных веществ, благоприятно воздействующих на организм человека.



По словам ученых, уникальность напитка в том, что в его разработке, помимо традиционных технологий получения кваса из чайного гриба, использованы биотехнологические и молекулярно-генетические технологии. По теме проекта получены 6 инновационных патентов Казахстана на изобретение, результаты исследований чайного гриба опуб­ликованы в известных научных журналах республики и зарубежья. Инновация получила международное признание, имеет Национальный сертификат качества Российской академии естествознания, золотую медаль «Европейское качество» Европейского научно-промышленного консорциума, прошла апробацию на биологическом симпозиуме в Малайзии.



– Чайный гриб состоит из 5 разных микроорганизмов, мы подобрали оптимальное соотношение уксусно-кислых бактерий и дрожжей, кроме того, обогатили напиток экстрактами лекарственных рас­тений – имбиря и мяты, душицы, мелиссы, чабреца, календулы, шалфея, – продолжает Бибигуль Ка­былбековна. – Разные лекарственные травы изменяют вкусовые качества и обогащают напиток: одни благотворно влияют на пищеварительную систему, другие – на сердечно-сосудистую, третьи способствуют повышению иммунитета.



К слову, привлекли к этому проекту и учеников павлодарской Назарбаев­ Интеллектуальной школы: ребята испытывают химические и физические свойства напитка, например изменение кис­лотности в различных условиях культивирования, прорабатывают технологии использования отходов от производства чайного гриба. Это так называемое слоевище – плотная биомасса, которая содержит целый комплекс биологически активных веществ, обладающих способнос­тью регулировать жировой обмен животного организма и свойствами природного антибиотика против патогенных микроорганизмов. Потенциальными потребителями биомассы могут выступать сельскохозяйственные предприятия, используя его для подкормки скота и домашней птицы.



– В начале года со школьниками мы подали заявку на патент на технологию получения диабетического напитка на основе чайного гриба, – говорит руководитель проекта.



Весь проект условно можно разделить на три этапа. Сначала возникла идея на основе кандидатской диссертации. Потом последовала череда дегустаций, апробаций, Калие Жумабековой пришлось оформлять патенты, сертификаты качества и соответ­ствия, в том числе по техрегламенту Таможенного союза о безопас­ности пищевой продукции. Есть и своя торговая марка – напиток называется «Алтын батыр». Теперь предстоит сделать самое сложное.



– Я думала, что тяжелее всего будет процесс оформления докумен­тов, но оказалось, что сложнее всего – запустить производство, – говорит Калия Айтжановна. – Сейчас необходимо найти подходящий цех для аренды и при этом уложиться в бюджет, закупить оборудование и смонтировать его. Все это планируем сделать в ближайшее время, будем стараться выпустить наш продукт к ЭКСПО-2017.



Стоит отметить, что у павлодарских предпринимательниц уже есть партнеры, которые готовы реализовывать полезный чайный квас, причем переговоры Калия Жумабекова ведет практически каждый день. Вот и наше интервью состоялось буквально в перерыве между ее беседами с реализаторами и владельцами арендуемых цехов. Известная в Павлодаре бизнес-леди Зинаида Пархоменко отмечает, что лечебно-профилактический напиток наверняка будет востребован у клиентов ее популярной зоны отдыха, где предлагают услуги по оздоровлению, потому что сегодня это в тренде – люди заботятся о своем здоровье, занимаются спортом, ведут активный образ жизни.



– Десять лет назад, когда я защищала кандидатскую диссертацию, одним из первых меня поддержал президент Казахской академии питания. Торегельды Шарманов сказал мне, что эта задумка должна стать настоящим натуральным казахстанским напитком, – говорит Калия Жумабекова. – Благодаря этим словам я не опустила руки и пусть спустя 10 лет, но нахожусь в шаге от победы.

