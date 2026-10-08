Грибоедов, которого вы не знали

Создатели спектакля не дают готовых ответов. Вместо этого они пригласили зрителя вместе с актерами заново исследовать текст Грибоедова, обнаруживая в нем не только конфликт поколений, но и глубокую человечес­кую драму. Особое внимание уделено самому определению: не «горе от ума» как такового, а, возможно, «горе от чрезмерной расчетливости», которая лишает мир чувств.

Режиссер София Капилевич из Санкт-Петербурга стремилась сделать пьесу понятной современному зрителю, не прибегая к экспериментам ради эксперимента. Одна из главных особеннос­тей постановки – Чацкий говорил прозой, что, по замыслу режиссера, еще больше усилило его обособленность от окружения. Текст был сокращен, чтобы сделать постановку доступной для аудитории 12+.

События спектакля все время происходят в доме Фамусова, как и у самого автора пьесы. Но это не просто декорация, которую нужно было восстановить ради исторической достовернос­ти. Соз­датели придумали собственный образ этого пространства – дом, который постоянно находится в ремонте и готовится к главному событию дня − балу.

В этом доме как будто все время что-то меняется, готовится, приводится в порядок. И на этом фоне герои пытаются разобраться со своей жизнью, отношениями и чувствами.

Актеры рассказывают, что спектакль начался для них еще до официального начала репетиций. Режиссер приехала в театр на несколько дней еще перед уходом коллектива в отпуск, познакомилась с труппой, поставила первые задачи.

– Потом у нас был целый месяц отпуска. Но для артистов отпуск не всегда начинается с календарной даты. Если человек приехал, закинул какую-то идею, мы все равно продолжаем с ней жить. Мы еще не знали режиссерского замысла, не знали многих вещей, но работа продолжалась. Мы ушли в отпуск с этими мыслями: читали, смотрели, думали, учили текст, − рассказывает исполнитель главной роли Александр Сухов.

Об актерах театра имени Дос­тоевского София Капилевич говорит особенно эмоционально. Для режиссера, которая успела поработать с разными театральными коллективами, труппа из Семея стала отдельным открытием. Ей хотелось бы продолжить сотрудничество, признается режиссер.

– С этой труппой можно пус­титься в какую-то исследовательскую интересную работу, − говорит она.