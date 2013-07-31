Грибы-тяжеловесы

На минувшей неделе отправились за грибами в горы Женя и Ксюша Барановы. В лесном массиве за микрорайоном «Горняцкий» ребят ждала просто фантастическая находка – гигантские грибы-дождевики. Первый «тяжеловес» потянул при взвешивании на 2 кг 400 г, а второй оказался вообще «супертяжем» – его вес сос­тавил 4 кг 500 г. Вернувшись домой, грибники Барановы, у которых такая находка оказалась первой в жизни, проинформировали о данном факте местные СМИ.

Между прочим, гигантские грибы-дождевики в Текели находили уже не однажды. В 2009 году достоянием СМИ стали «тяжеловесы», найденные пенсионерами Анатолием Гавриловичем и Евдокией Андреевной Нестеровыми. Два гриба, размерами и формой напоминавшие отшлифованные волной речные камни, весили соответственно 5 кг 400 г и 3 кг 400 г.

Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область