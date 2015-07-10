Гриф-стервятник, что ж ты вьешься… Свежий выпуск 455 Динара ЮСУПОВА

В греческой финансовой драме они пока не засветились. Но в Аргентине, где в последние годы настроение знойного танго сменилось почти военными маршами-демаршами, «когти и клювы» этих «пернатых» на себе уже ощутили. И хотя пушки не стреляют, Аргентина ведет полномасштабную оборону на всех финансовых фронтах.

Недавно министр экономики и государственных финансов Аргентины Аксель Кисилоф даже заявил, что действия «фондов-стервятников» затрагивают не только его страну, но в конечном счете – интересы всех стран. И вряд ли это преувеличение.



Кэш без танго

Как правило, «фонды-стервятники» (это закрепившееся за ними название, а не литературный эпитет) скупают долги стран у их кредиторов, а потом требуют возмещения от должника. До примитивизма простой сценарий экономического убийства должника. Хотя, конечно, как в 90-е годы прошлого века на постсоветском пространстве, до паяльников и утюгов – главных инструментов возврата долгов – не доходит, вышколенные дорогие адвокаты делают это иезуитски безупречно. Несмотря на убийственную репутацию, «фонды-стервятники» действуют на основании закона, легально. Чисто юридически – это вариация ТОО, которое инвестирует средства в обесценившуюся собственность, в слабые фирмы или национальные экономики, находящиеся на грани банкротства.

По такому же сценарию разыгрывалась и аргентинская драма: «фонды-стервятники» скупили 7% от объема долга страны. Не получив денег, они обратились с исками в суды той юрисдикции, где выпускались эти облигации. В случае Аргентины – в Нью-Йорке. При этом они не пошли на условия реструктуризации. Несмотря на то что их согласовали держатели оставшихся 93% долгов. Ситуация обострилась после того, как Верховный суд США обязал Аргентину выплатить 1,33 млрд долларов держателям ценных бумаг. Речь именно о тех кредиторах, которые не согласились с аргентинскими предложениями по реструктуризации долговых обязательств страны.

Поскольку Буэнос-Айрес это решение не выполнил, то американский судья Томас Гриеса заблокировал 590 млн долларов. Эти деньги были переведены страной в счет оплаты уже реструктурированных долговых обязательств. Как писали СМИ весной, суд США, под юрисдикцией которого были выпущены эти обязательства, разъяснил, что Аргентина должна была прежде всего начать переговоры с кредиторами, которые не согласились на реструктуризацию долга. А с остальными – договориться о переносе сроков платежей. В итоге страна вынужденно попала в дефолт. Его еще назвали «Гриесафолт», имея в виду имя судьи. Но здесь важно не увековечивание судьи в новом термине, а его попадание в мировую финансовую историю. Решение судьи повлияло на облигации, выпущенные в целом ряде юрисдикций, поскольку оно подразумевает, что суды США имеют право решать судьбу контрактов, заключаемых в других странах. Аргентина, впрочем, в ответ заявила, что считает возможным проводить свои долговые платежи через нацбанки стран-кредиторов. Локальное решение было озвучено. Но системно вопрос не решен.



Дефолт,еще дефолт

Впрочем, Аргентина – страна с опытом. Может даже считаться своеобразным рекордсменом: дефолт страна переживает восьмой раз в истории, а дефолт по гособлигациям – второй раз в XXI веке. «Стервятники» в отношении страны в полной мере оправдывали свое название: доходило до того, что Аргентине всякий раз приходилось запрашивать у принимающей стороны гарантии того, что самолет не будет заблокирован по ходатайствам истцов. Об этом со ссылкой на свой источник рассказала газета Guardian.

Как бы то ни было, но аргентинская история подвигла многие страны, в числе которых и Россия, инициировать восстановление работы группы по финансовой стабильности G20. Ей планируется поручить разработку общих правил реструктуризации суверенного долга. Впрочем, на прошлогоднем саммите G20 механизм решения вопроса не был прописан. «Двадцатка» лишь поприветствовала «прогресс в укреплении организованности и предсказуемости процесса реструктуризации госдолга».

Естественно, что Аргентина и еще целый ряд стран, в той или иной мере пострадавших от «фондов-стервятников», эту идею немедленно поддержали. Комментируя эту инициативу, Аксель Кисилоф заявил, что Аргентина ценит поддержку России, стран БРИКС и государств региона в продвижении идеи о создании сис­темы регулирования суверенных долгов. Чтобы их не оставлять в руках национальных судебных систем, которые зачас­тую выносят несправедливые решения, подчеркнул он. Так что мысль об ущемлении «фондами-стервятниками» законных интересов всех стран мира – не преувеличение.

Впрочем, с этого судебного решения разгорелись жаркие дискуссии по поводу того, действительно ли полномочия американских судов распространяются за пределы границ Америки? В этот вопрос вмешался суд Великобритании. Его постановление гласило, что порядок выплаты процентов по облигациям, выпущенным Аргентиной в соответствии с английским правом, регулируется английским законодательством, а не постановлениями судей США. Из этого сделали два вывода: необходимо навести порядок на рынке долга гособлигаций и внести так называемые поправки о коллективных действиях. Второй: распиаренный американский принцип верховенства закона защищает сильных против слабых.

Я вкратце процитировала эти выводы по сайту ИноСМИ.ру, который дал перевод статьи Джозефа Стиглица и Мартина Гузмана из американского Project Syndicate. Из резюме: «Срочно необходимо возобновить усилия ООН по созданию транснациональных правовых рамок реструктуризации суверенных долгов. Хотя США стремятся подорвать эти усилия, британское решение напоминает нам о том, что американские судьи не являются судьями для всего мира. Последнее открытие доставит мало удовольствия Уолл-стрит, но для многих стран мира, которые зависят от кредитов, это действительно очень хорошая новость».

Из инициатив последних дней: президент Бразилии Дилма Руссефф предлагает увеличить представительство БРИКС в международных организациях, в том числе в МВФ. Об этом она заявила на расширенном заседании лидеров объединения в Уфе. Консолидированная позиция нескольких стран имеет шанс быть услышанной.



«Птахи» Сингера

Не только Аргентина пострадала от этих «милых пташек», которые сами себя предпочитают величать distressed-debt investors – «инвесторы, вкладывающие деньги в долги, которые очень трудно получить». Отцом-основателем «фондов-стервятников» принято считать нью-йоркского миллиардера Пола Сингера. В 1977 году он создал инвестиционный фонд Elliott Associates. В 1996 году он выкупил за 11 млн долларов 20-милллионный долг Перу и затем пригрозил обанкротить страну, если Лима не вернет деньги с процентами. Перуанское правительство уступило и в 2000 году заплатило ему 58 млн долларов.

Согласно прошлогодним данным МВФ и ВБ, жертвами таких фондов стали как минимум 11 бедных стран. А в судах находилось около 40 исков фондов к беднейшим странам. Наиболее точное определение и механизм действия «финансовых стервятников» описан профессором Валентином Катасоновым, председателем Русского экономического общества им. С. Шарапова. Процитирую его: «Финансовые стервятники» превращают экономических субъектов в свои жертвы, иногда находят уже готовых для мародерства субъектов (т. е. сильно ослабленных). Бизнес «стервятников» состоит из следующих действий:

– доведение выбранной цели до дефолта/;банкротства;

– покупка объекта (актива, бумаг) по минимальной цене;

– повышение цены актива и его реализация на максимуме;

– доведение объекта до нового дефолта/;банкротства, и т. д. до бесконечности».

Подтверждающих примеров тому немало. Несколько лет назад Американский инвестиционный фонд Donegal International потребовал от правительства Замбии 55 млн долларов в счет долга почти 30-летней давности. Еще в 1979 году страна «перехватила» у Румынии 15 млн долларов. Но и спустя 20 лет замбийцы не смогли их вернуть. Хотя тогда сумма с учетом процентов составляла уже 29,8 млн долларов, Donegal предложил румынам переуступить долг за 3,3 млн долларов. Румыны уступили. История эта тянулась долго. Пройдя не одну судебную инстанцию, объявление дефолта, 15,5 млн долларов Замбия кое-как «стервятнику» выплатила уже в этом веке. На секундочку: фонд инвестировал в этот «проект» почти в пять раз меньше. Как говорится, сопоставьте цифры.

Пару лет назад в полной мере оценить аппетиты «стервятников» могли испанцы. На сайте russkayaispania в статье «Фонды-стервятники нацелились на испанскую недвижимость» был представлен перечень таких фондов и даны их краткие характерис­тики. Сайт ссылается на издание El Mundo. Не все прогнозы по Испании оправдались, но классификация заслуживает внимания.

Фонд Apollo Global Mana­gement специализируется на скупке долга, операциях с недвижимостью. Cerberus Capital Managemente – инвесткомпания, которая в апреле 2012 года при­обрела у банка Santander невыплаченные кредиты на 350 млн евро. Инвестфонд Lone Star Funds приобрел невыплаченные кредиты банка Santander на сумму 150 млн евро и затем открыл собственную коллекторскую платформу. Норвежская компания Aktiv Kapital приобрела 100 000 невыплаченных кредитов Bankia. Инвестиционная компания Centerbridge Partners приобрела Aktua, филиал банка Banesto, стоимостью почти 100 млн евро. В перечне всего около десятка компаний и гос­пода Дональд Трамп и Карлос Слим. Не исключено, что какая-то из этих кредитных историй в скором времени «выстрелит». Хотя, смею предположить, что за очень громкой политико-финансовой драмой Греции внимание к этим событиям не будет столь же сфокусированным. Но не исключено, что именно Греция – следующим актом своей драмы – вновь привлечет внимание: по информации, поступающей с рынков, интерес к долгам Греции большой. Спекулянтов манят высокие проценты по долговым обязательствам страны.

…А на днях в Сети привлекла внимание «Петиция – освободим Грецию от долговой кабалы». Некто George Dani написал: «За каждый 1 млрд евро, который финансовые спекулянты вложат в покупку государственного долга Греции, они получат 3 млрд евро прибыли, если Греция не объявит дефолт. Помогите грекам выкупать облигации. Присоединяйтесь к движению, чтобы уменьшить долговое бремя и страдания народа Греции. Поддержите народ, а не спекулянтов!»

И это уже можно считать эпи­графом к следующему акту греческой финансовой драмы с учас­тием не мифологических птиц, а «финансовых стервятников».



