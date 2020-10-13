Кадровые назначения
Григорий Марченко назначен советником председателя правления ЕАБР
Айдана Демесинова
Советником председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) назначен Григорий Марченко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Григорий Марченко дважды руководил Национальным банком РК (1999-2004 и 2009-2013). С 2005 по 2009 год работал председателем правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Halyk Bank). В разные годы был внештатным советником и помощником Президента РК, первым заместителем Премьер-министра РК. С октября 2013 года являлся независимым экспертом.

"Рад приветствовать Григория Александровича в команде Евразийского банка развития. Уверен в том, что его выдающийся профессионализм и богатый опыт деятельности в финансовой и банковской сферах будут чрезвычайно полезны и востребованы на этом качественно новом этапе развития Банка в решении таких важных задач, поставленных его акционерами, как кардинальное повышение роли ЕАБР во всесторонней поддержке и продвижении процессов евразийской интеграции", - сказал председатель правления Банка Николай Подгузов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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