Григория Лорию обьявили в межгосударственный розыск

Спорт

Департамент АФМ по СКО объявил в межгосударственный розыск 72-летнего Григория Лорию, бывшего президента футклуба «Қызыл-Жар», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн теңге.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета выделено 1,7 млрд теңге.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главбухом и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денег на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность.

В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

#АФМ #розыск #Спорт #Григорий Лория

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