Медицинские организации, как информирует пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития, обеспечены всеми необходимыми противовирусными препаратами, дезинфицирующими средствами, а также средствами индивидуальной защиты (респираторы, маски). Для оказания медицинской помощи в 19 инфекционных больницах республики развернуто 6 277 коек. Во всех регионах организованы подворные обходы с целью раннего выявления лиц с подозрением на ОРВИ и грипп. Сформированы дополнительные бригады скорой медицинской помощи, действуют дополнительные телефонные линии в поликлиниках. Медработники рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты – одноразовые маски, которые следует менять каждые три часа, а также при первых признаках заболевания обращаться к врачу, соблюдать гигиену, избегать посещения мест массового скопления людей. И самое главное – не заниматься самолечением.
541
Николай Иванов
ПопулярноеВсе
IT и промышленность: проверка на совместимость
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
Цель – поиск новых месторождений
Ключевой костяк энергетики
В Актау обсудили перспективы развития туризма
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Вчера – фантастика, сегодня – реальность
Обеспечить объективную оценку знаний
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Тише едешь – дальше будешь
Курс на локализацию и экспорт
Вечные инвестиции в будущее
Завтра - День труда
Указ Президента Республики Казахстан О некоторых вопросах развития города Алатау
Чистые стены – безопасный город
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан О Кошербаеве Е. Б.
Указ Президента Республики Казахстан О Нуртлеу М. А.
Указ Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Диагностику проходят малыши
Яркие страницы жизни Синьцзяна
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Читайте также
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]