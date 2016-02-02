Медицинские организации, как информирует пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития, обеспечены всеми необходимыми противовирусными препаратами, дезинфицирующими средствами, а также средствами индивидуальной защиты (респираторы, маски). Для оказания медицинской помощи в 19 инфекционных больницах республики развернуто 6 277 коек. Во всех регионах организованы подворные обходы с целью раннего выявления лиц с подозрением на ОРВИ и грипп. Сформированы дополнительные бригады скорой медицинской помощи, действуют дополнительные телефонные линии в поликлиниках. Медработники рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты – одноразовые маски, которые следует менять каждые три часа, а также при первых признаках заболевания обращаться к врачу, соблюдать гигиену, избегать посещения мест массового скопления людей. И самое главное – не заниматься самолечением.