Гризли съели человека в Йеллоустонском парке в США

В американском штате Вайоминг в результате нападения медведей гризли погиб сотрудник Йеллоустонского национального парка, передает Kazrpavda.kz.
со ссылкой на Lenta.ru.
Сообщается, что после того, как мужчина не вышел на работу, начались его поиски. Труп нашел смотритель парка в тот же день. Останки были частично съедены.
Хотя окончательных выводов следствие не сделало, отмечается, что на предплечьях убитого обнаружены характерные раны, которые он мог получить при попытке отбиться от животного.
Найденные рядом с трупом следы указывают, что на месте происшествия были взрослая самка гризли и по меньшей мере один детеныш.
В администрации парка подчеркнули, что мужчина, приехавший работать в Йеллоустоун из соседней Монтаны, провел здесь уже пять сезонов и был опытным туристом-походником. Его имя не сообщается.
Биологи установили в районе ЧП медвежьи ловушки. Решено, что если животные в них попадут, и будет выявлено, что именно они убили человека, то их умертвят.