Оформивший золотой дубль шымкентский «Ордабасы» объявил о подписании двухлетнего контракта с 28-летним вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком. Воспитанник львовских «Карпат», ранее игравший за «Десну», «Днепр-1» и житомирское «Полесье», оценивается в 3 млн евро (свыше 1,5 млрд тенге). На его счету 16 матчей и 6 голов за сборную Украи­ны, а также 56 мячей и 36 ассистов в 280 играх на клубном уровне. Стоит отметить, что он станет самым дорогим игроком в истории Премьер-лиги.

Весомые перемены произошли на тренерском мостике «Елимая» из Семея. После ухода Андрея Карповича команду возглавил 43-летний шотландский специалист Питер Левен. Воспитанник «Рейнджерс» обладает богатым опытом: в 2025 году он завоевал Кубок Шотландии во главе «Абердина», выводил «Оренбург» в российскую Премьер-лигу, а с брестским «Динамо» выигрывал чемпионат, Кубок и два Суперкубка Беларуси.