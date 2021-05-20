Грозит ли индийский штамм COVID-19 Казахстану, ответили в Минздраве

Коронавирус
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Фото: asiavillenews.com
Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, какие меры принимаются в Казахстане для защиты от индийского штамма коронавируса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inform.kz.   

"Касательно индийского штамма. Вы знаете, что сейчас отсутствуют прямые авиарейсы с Индией. Помимо этого, у нас есть постановление главного санврача о том, что все прибывающие из Индии должны быть изолированы и находиться под меднаблюдением в течение 14 суток", – сказал Алексей Цой на пленарном заседании Сената, отвечая на вопросы депутатов.

По его словам, эта мера необходима даже при наличии отрицательного ПЦР-теста.

"У нас сейчас в страну запрещено прилетать вообще без отрицательного теста на КВИ посредством ПЦР-диагностики. Также очень важно, что мы проводим ежемесячно замеры и секвенирование вирусов. На данный момент в Казахстане индийский штамм не выявлен, но мы на ежемесячной основе проводим такие замеры", – заверил министр.

Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов также ответил на этот вопрос.

"Мы не только по Индии сегодня ограничения сделали, мы сделали ограничения по Мальдивам, где сегодня контакт Индия – Мальдивы. Около 1000 наших граждан находятся на Мальдивах, мы ограничение полностью сделали всех наших авиарейсов с этой стороны, потому что должны принять все меры и не допустить завоза в Казахстан индийского штамма", – заключил он.

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