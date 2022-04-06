Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов в Мажилисе Парламента ответил на вопрос журналиста, грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В целом по обеспеченности продуктами питания сегодня, если говорить только по социально значимым 19 видам продуктов, у нас порядка миллиона тонн запасов на складах производителей. На складах поставщиков порядка миллиона есть. Эти ресурсы возобновляются», – сказал глава Минторговли.

Также он отметил, что уже через месяц начнется сезонное поступление овощей и фруктов.

«Уже через месяц начинается поступление овощей и фруктов, поэтому никаких проблем по дефициту у нас нет. Поэтому основные факторы роста цен они, я думаю, исчерпываются. Потому что у нас в феврале был скачок обменного курса, и это тоже повлияло на тот момент. И основной фактор также – это ажиотаж», – пояснил он.