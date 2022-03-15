Общество
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов
Нургалиев Досжан
корреспондент

На состоявшейся в СЦК пресс-конференции, посвященной вопросам продбезопасности и регулирования цен, представители Минсельхоза и МТИ рассказали о принимаемых мерах.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, ситуация по обеспечению внутреннего рынка продтоварами находится на постоянном контроле ведомства. На сегодня практически по всем видам продовольствия львиная доля потребности обеспечивается за счет собственного производства. Причем по некоторым даже имеются излишки.

– К примеру, при среднем уровне потребления муки в объеме 1,6 миллиона тонн ежегодно производится более 3 миллионов. При ежегодной потребности риса в пределах 95 тысяч тонн в стране его выращивается до 200 тысяч, – пояснил вице-министр.

По его словам, сегодня в регио­нальных стабфондах имеется в наличии около 1,3 млн тонн социально значимых продуктов питания. В частности, муки – 144 тыс. тонн, сахара – 38,2 тыс. тонн, риса – 39,3 тыс. тонн. Кроме того, имеется более 900 тыс. тонн овощной продукции. Поэтому при текущих темпах производства и объемах потребления продовольствия говорить о вероятности их дефицита явно нет оснований.

По состоянию на 1 марта запасы зерновых и зернобобовых культур в стране оцениваются в пределах 9,1 млн тонн. В целом по республике в наличии имеется 7,4 млн тонн пшеницы (в том чис­ле 6 млн тонн – продовольственной и 0,3 млн тонн – фуражной), 1,1 млн тонн ячменя, 144 тыс. тонн кукурузы на зерно...

Что касается сахара, то по состоянию на 14 марта его запасы в республике составляют около 90 тыс. тонн, в том числе в стабфондах, торговых объектах и на складах – 38,2 тыс. тонн, на базе сахарных заводов – 27 тыс. тонн. Более того, на предприятиях сосредоточено до 20 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. В пересчете на сахар это еще 47 тыс. тонн продукции. В ресурсах Прод­корпорации также имеется около 2,5 тыс. тонн сахара.

– В настоящее время корпорация осуществляет прием заявок на сахар по 311 тысяч тенге за тонну. С завтрашнего дня нач­нется отгрузка товара в регионы согласно графику. В системе Госматрезерва также хранится порядка 4 тысяч тонн сахарного песка, – сообщил Женис Осербай.

По его словам, кондитерские фабрики обеспечены необходимым объемом сахара. При ежемесячной потребности в 5 тыс. тонн на предприятиях имеются запасы на 1,5 месяца работы.

Как известно, решением Совета ЕЭК Казахстан получил право на беспошлинный ввоз сахара белого и тростникового сахара-сырца в объеме 250 тыс. тонн до 31 августа 2022 года. В настоящее время осуществляется распределение квот между участниками внешнеторговой деятельности. С учетом общих запасов и объемов квот на ввоз сахара республика полностью обеспечена данной продукцией до сбора нового урожая сахарной свеклы.

В рамках мер по расширению географии поставок и снижения рисков продовольственной безо­пасности в текущем году будет продолжена работа по закупке сахара-сырца из других стран для обеспечения потребности в нем предприятий.

Касательно обеспеченности рынка подсолнечным маслом спикер сообщил, что по состоя­нию на 1 марта в республике имеется 649 тыс. тонн подсолнечника, который будет направлен на переработку. Запасы мас­ла подсолнечного в регионах составляют 30,6 тыс. тонн. По сути, внутренний рынок полностью обеспечен маслом подсолнечным и сырьем для его производства.

– Запасы овощных культур и картофеля также достаточны для обеспечения потребности населения до поступления на рынок раннеспелых овощей. В настоящее время в стране дейст­вует ограничение на экспорт масла, семян подсолнечника и картофеля, – проинформировал вице-министр.

В свою очередь о мерах, принимаемых по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, рассказал председатель Комитета торговли Минис­терства торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

По его словам, за минувшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Более всего подорожали такие продукты, как капуста – на 1,6%, сахар – на 0,6% и картофель – на 0,5%.

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Мангистауской об­ласти, где цены на эти продукты вырос­ли на 0,8%, в Костанайской и Кызыл­ординской областях – на 0,4%. В целом только за одну неделю уровень роста цен на продовольствие составил 0,6%.

В ходе ответов на вопросы журналистов и. о. директора депар­тамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции Минсельхоза Назгуль Хатепова рассказала о ситуации по обеспечению сферы переработки и потребительского рынка овощной продукцией.

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