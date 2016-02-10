Автор отмечает, что поначалу отнесся к этим прогнозам скептически, но затем пришел к выводу: экономическое положение США и впрямь может значительно ухудшиться к концу нынешнего года.

«Мы имеем дело не с обычным замедлением экономического роста на развивающихся рынках, а с противоположностью 15-летней стадии цикла, когда капитал год от года устремлялся на развивающиеся рынки, а долги увеличивались. Теперь тенденция обратная, и мы наблюдаем подтверждение афоризма известного американского предпринимателя Уоррена Баффета: «Только когда волна откатывается, можно увидеть, кто купается голышом», – говорится в статье.

Иначе говоря, теперь, в условиях оттока капитала с развивающихся рынков, стало видно, в какой степени рост в Азии, Африке, Восточной Европе и Латинской Америке – порождение «кредитного пузыря», а в какой – реальная, прочная экономическая активность.

Обвал цен на нефть – одновременно причина и следствие, считает автор. У нефтедобывающих стран снижаются доходы, крупные нефтяные компании испытывают стресс. А замедление экономики снижает спрос на нефть, порождая порочный круг.

Еще один порочный круг: ослабление валют развивающихся стран к доллару США чревато обострением долгового кризиса. Автор отмечает: «В нормальной ситуации паника на развивающихся рынках, снижение цен на нефть и укрепление доллара мало что значили бы для США. К примеру, все это происходило в 1998-м, но в 1999-м рост рванул вперед». Но два ключевых отличия от периода 90-х могут спровоцировать в Штатах рецессию.

Во-первых, если в 1996–1998-м экономика США росла в среднем на 4,3% в год, то в 2013–2015-м – всего на 2,1%. То есть теперь даже слабое негативное воздействие на рост может толкнуть Штаты к рецессии. Возможно, рост замедляется еще и из-за психологических факторов: потребители не покупают товары, а откладывают деньги на черный день. «В конце 90-х они чувствовали себя увереннее, и потому дешевая нефть больше стимулировала экономику», – пишет автор.

«Во-вторых, ФРС находится в кардинально ином положении, чем в 90-х», – пишет автор. По его словам, задача ФРС – амортизировать шоковое воздействие на экономику США, чтобы рост сохранялся при невысокой инфляции.

В 1998 году ФРС лучше могла и больше хотела выполнять эту роль, чем сейчас, полагает Ирвин. Теперь же процентные ставки составляют 0,25–0,5%, то есть, урезав ставку, ФРС окажется в неведомом мире отрицательных процентных ставок.

Исходя из этого, Ирвин описывает сценарий возможной рецессии в США в 2016 году: «Потрясения на развивающихся рынках и в сырьевых секторах наносят реальный и психологический ущерб экономике, которая уже растет медленно». Политики не могут или не хотят принимать меры. И сравнительно слабый урон для экономики толкает США к рецессии.

Шенгенский расклад

Прекращение свободного перемещения людей и товаров обойдется Евросоюзу в 0,8% европейского ВВП, пишет Этторе Ливини в статье, опубликованной в газете La Repubblica.

Прощание с Шенгеном может стоить Европе до 100 млрд евро в год, подсчитало экономический ущерб от восстановления границ, связанного с кризисом беженцев, авторитетное государственное агентство экономического планирования France Strategie. Кратковременные и нежесткие меры, считают специалисты, будут иметь относительно «ограниченный» эффект. Удар придется прежде всего по ежедневному туризму и поездкам на уик-энд (сокращение на 5 и 2,5%), трансграничным работникам и транспорту грузов.

Если контроль на границах продлится, то последствия рискуют стать крайне тяжелыми: торговые обмены внутри ЕС снизятся на 10–20%, эффект от введения налога в 3% скажется на всех перевозимых грузах. В пыль превратятся 0,8% континентального ВВП. Для Германии речь идет о 28 млрд евро, для Италии – о 13 млрд, для Испании – о 10 млрд и 6 млрд – для Голландии, пишет корреспондент.

Уже сейчас можно утверждать, что последствия закрытия границ некоторыми государствами привели к увеличению времени на переход границы в связи с проверкой документов, на прохождение таможенного контроля для грузовых автомобилей, к увеличению персонала на контрольных пунктах транспортных узлов.

Но все это мелочь по сравнению с потенциальными потерями, к которым может привести длительное прекращение действия договора о свободном передвижении. Наибольшую цену заплатят самые малые страны и те государства, которые в наибольшей степени зависят от внутренних обменов в Евросоюзе. 70% экономики Словакии, например, зависит от коммерческих отношений с другими континентальными странами, говорится в статье.