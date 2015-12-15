"Грозную битву 12" увидят воочию в День Независимости жители Астаны

В преддверии захватывающего шоу в одном из столичных отелей состоялась пресс-конференция, в ходе которой на вопросы СМИ ответили участники и организаторы турнира "Грозной битвы 12", передает Kazpravda.kz.
Поклонников смешанных единоборств в праздничный вечер в СК "Даулет" ждут девять бескомпромиссных поединков, в которых за победу будут спорить спортсмены из Казахстана, России, Бразилии, Таджикистана и Кыргызстана. В главном бою турнира сойдутся казахстанец Фаниль Рафиков и имеющий колоссальный опыт в UFC, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Гермес Франка из Бразилии.
"Я добирался до Казахстана три дня. Несмотря на усталость, настрой у меня решительный, приложу все силы, чтобы уже в первом раунде отпраздновать успех", – сказал Гермес Франка.
В свою очередь Фаниль Рафиков спокойно отреагировал на дерзость противника и ответил взаимным выпадом в адрес бразильца.
"Пусть говорит что хочет, если сможет отправить меня в нокаут, то что уж поделаешь. Однако в родных стенах я и сам буду не против досрочно завершить бой и продемонстрировать, что в нашей стране смешанные единоборства находятся на высоком уровне", – говорит Рафиков.
Примечательно, что турнир в качестве ринг-анонсера проведет известный российский ведущий спортивных шоу Александр Загорский.
"Я очень люблю Казахстан, здесь всегда проходят мероприятия на высочайшем уровне! Знаете, я много раз бывал в вашей замечательной стране, особенно в Алматы, но в Астане я нахожусь впервые", – отметил в своем выступлении Загорский.
Ответил на вопросы журналистов и главный организатор мероприятия, президент "Павлодарской областной федерации по смешанным единоборствам М-1, бодибилдингу и профессиональному боксу "Ахмат" Султан Ичиев.
"Для нас большая честь – в такой великий праздник, как День Независимости Казахстана, провести турнир с участием титулованных бойцов со всего мира в столице нашей родины. Конечно, это затратное мероприятие, но благодаря помощи спонсорам, в частности, меценату Кенесу Ракишеву, нам удалось все организовать на самом высоком уровне", – говорит Султан Ичиев.
Отметим, что соревнование начнется в 17.00 в здании СК "Даулет".