Грозный диагноз не помешал казахстанцу дважды стать бронзовым призером Молодежных Азиатских игр Спорт 4067 Светлана Алиакпарова

История нашего героя Жанибека Бексултана с диагнозом ДЦП – яркий пример того, что возможности человека не ограничены.



Грозный диагноз – детский церебральный паралич – ему поставили в 3 года. Все детство мальчик провел в больницах и реабилитационных центрах. Большая заслуга в успешной реабилитации Жанибека принадлежит его родителям, которых можно назвать настоящими героями. Он – второй ребенок в семье после старшего брата. Следом после Жанибека его мама родила еще сына и дочь.



– Мама в основном занималась моим здоровьем, а отец работал, чтобы обеспечить мое лечение и всю семью, – рассказывает он. – Лечение было очень затратным. Многие же дети не имеют такой возможности, из-за чего их здоровье со временем еще более усугубляется. А я к тому же посещал обычный детсад и учился в обычной общеобразовательной школе. Мое пребывание в учреж­дениях образования для детей с инвалидностью в семье даже не обсуждалось и не допускалось. У родителей была твердая точка зрения по этому вопросу: только полный инклюзив и полная социализация.



В 3-м классе отец отвел Жанибека на плавание в обычную группу со здоровыми детьми. Но прежде было дзюдо, где он не задержался. Никаких поблажек из-за диагноза тренер по плаванию Геннадий Гордиенко ему не делал, а позже даже ставил его в пример другим спортсменам. Юноша стал дважды бронзовым призером Молодежных Азиатских игр в Малайзии, принимал участие в чемпионате мира в Великобритании. В 7-м классе он перешел на паралимпийское плавание, но из-за учебы в Паралимпиадах участия так и не принял, хотя имел все шансы попасть в сборную страны. На соревнованиях он наблюдал работу спортивных врачей и решил выбрать именно это направление в будущем и поступил в медицинский вуз. Студент 6-го курса медвуза сейчас занимается следж-хоккеем. Это игра в хоккей, но на специализированных санях и со специальными клюшками.



Между тем определение «лица с ограниченными возможностями», повсеместно применяемое к таким людям, как Жанибек, всегда вызывает во мне внутреннее сопротивление. Поэтому наш разговор с директором Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудериновой начался с этой темы. Она считает, что подобная терминология правильная, поскольку в Казахстане принят Закон «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», и предложила ею оперировать в ходе нашей беседы.



По словам Айгерим Кудериновой, количество детей с ограниченными возможностями в стране насчитывается более 161 тыс. В нынешнем году в «Закон об образовании» были внесены также изменения, касающиеся инклюзивного образования. Поправки предусматривают размещение государственного заказа на специальную психолого-педагогическую коррекционную поддержку детей с ограниченными возможностями.



– Что это значит? За последние 3 года сеть кабинетов психолого-педагогической коррекции в регионах резко возросла. Если 3 года назад в Казахстане было около 160 таких кабинетов, то на сегодня их уже 207. Но все равно их недостаточно. Для того чтобы обеспечить доступность услуг психологов, логопедов, дефектологов в таких кабинетах, в законе предусмотрено размещение госзаказа на их услуги в рамках государственно-частного парт­нерства. На текущий момент в Казахстане в очереди на услуги кабинетов психолого-педагогической коррекции стоят около 20 тысяч детей. Кроме того, Минис­терством образования и науки РК будут разрабатываться правила психолого-педагогического сопровождения детей в учебном процессе, – отметила спикер.



По информации Айгерим Кудериновой, на сегодня не все организации образования в Казахстане обеспечивают психолого-педагогическое сопровож­дение детей на 100%. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, сейчас разрабатываются правила, которые будут утверждены приказом министра образования и науки РК. Это означает, что психолого-педагогическое сопровождение детей в школах будет обязательным для всех организаций образования в Казахстане.



Кроме того, она напомнила о подушевом финансировании, которое сейчас внедрено на всех уровнях образования. Так вот, для детей с особыми образовательными потребностями подушевое финансирование имеет повышенный коэффициент. То есть за таким ребенком в школу «идет» в 2 раза больше денег.



– Также имеется квота прие­ма для лиц с инвалидностью при поступлении в колледжи и вузы РК, а при проведении тес­тирования им предоставляется помощник. Например, если это незрячий или неслышащий ребенок. И студенческим общежитием такие дети обеспечиваются в первую очередь. Это весомый пакет мер поддержки для детей с ограниченными возможностями, – подчеркнула она.



Добавим, что государственный образовательный заказ для поступления в вузы на 2021–2022 годы составил 56 561 грант. Это больше по сравнению с предыдущим периодом на 5 тыс.



грантов. При формировании госзаказа также предусматриваются квоты для социально уязвимых слоев населения.



– Для детей-сирот и детей с инвалидностью предусмот­рена 1-процентная квота от общего объема госзаказа. Для многодетных семей – 5%, для неполных семей – 1%, для детей из семей, где воспитываются дети с инвалидностью, также преду­смотрена 1-процентная квота. Что касается последней категории, то сам абитуриент может быть здоровым, но если у него в семье имеются брат или сестра с инвалидностью, то такой абитуриент тоже имеет право участвовать в конкурсе по своей квоте. Квоты узаконены и для представителей диаспоры, то есть для лиц казахской национальности, но не являющихся гражданами РК. Предусмотрена квота и для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны. Как правило, это дети, в семьях которых есть погибшие во время боевых действий, например, в Афганистане, либо при несении воинской службы. При определении квоты учитываются абитуриенты с установленной инвалидностью I, II группы и инвалидностью с детства. Также таким студентам предусмотрены надбавка к стипендии и бесплатное питание, – отметила руководитель управления формирования государственного заказа МОН РК Жанна Есинбаева.

