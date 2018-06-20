Грозы и шквальный ветер обрушатся на север Казахстана
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazpravda.kz.
По данным РГП "Казгидромет", в Северо-Казахстанской области с 21:00 часов 20 июня по 21:00 часов 21 июня ожидается юго-западный с переходом на северо-западный ветер: ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Местами гроза, шквал, возможен град.
В Костанайской области также в ближайшие сутки до вечера 21 июня ожидается местами гроза, возможен град, ветер юго-западный ночью местами, днем временами 15-20 метров в секунду.