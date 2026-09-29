Группа A’Studio посвятила новую песню родному городу

Группа A’Studio представила новый трек Janbyrdan son, посвященный Алматы. Релиз приурочен ко Дню города — именно здесь началась история коллектива, сообщает Kazpravda.kz

По словам музыкантов, новая композиция стала для группы особенной.

«Для нас это особенная песня! И мы, и наши поклонники давно ждали песню на казахском языке, и вот он — долгожданный релиз!», – отметил основатель A’Studio Байгали Серкебаев.

История коллектива берет начало в Алматы. Группа была создана на базе ансамбля ARAY, первым бас-гитаристом которого был Фархат Ибрагимов — давний друг музыкантов. Позднее коллектив получил название ALMATA, а затем стал известен как A’Studio.

Обложкой нового сингла стала картина Фархата Ибрагимова. Таким образом, релиз объединяет в себе историю группы, связь с родным городом и воспоминания о людях, стоявших у истоков коллектива.

Поклонники в соцсетях делятся восторженными отзывами под публикацией солистки Кети Топурия.

«Наверно, первая грузинка, исполняющая песню на казахском языке!..Супер красиво! Шикарно, просто невероятно классное исполнение, Жаным, какой же у нас красивый язык», – гласят комментарии фолловеров.

Ранее солистка группы A’Studio Кети Топурия восхитила казахстанских слушателей, опубликовав в Instagram фрагмент новой песни Jañbyrdan soñ («После дождя»).