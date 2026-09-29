Группа A’Studio посвятила новую песню родному городу

Звезды
Дана Аменова
корреспондент

Обложкой нового сингла стала картина Фархата Ибрагимова.

Группа A’Studio представила новый трек Janbyrdan son, посвященный Алматы. Релиз приурочен ко Дню города — именно здесь началась история коллектива, сообщает Kazpravda.kz

По словам музыкантов, новая композиция стала для группы особенной.

«Для нас это особенная песня! И мы, и наши поклонники давно ждали песню на казахском языке, и вот он — долгожданный релиз!»,  отметил основатель A’Studio Байгали Серкебаев.

История коллектива берет начало в Алматы. Группа была создана на базе ансамбля ARAY, первым бас-гитаристом которого был Фархат Ибрагимов — давний друг музыкантов. Позднее коллектив получил название ALMATA, а затем стал известен как A’Studio.

Обложкой нового сингла стала картина Фархата Ибрагимова. Таким образом, релиз объединяет в себе историю группы, связь с родным городом и воспоминания о людях, стоявших у истоков коллектива.

Поклонники в соцсетях делятся восторженными отзывами под публикацией солистки Кети Топурия.

«Наверно, первая грузинка, исполняющая песню на казахском языке!..Супер красиво! Шикарно, просто невероятно классное исполнение, Жаным, какой же у нас красивый язык», – гласят комментарии фолловеров. 

Ранее солистка группы A’Studio Кети Топурия восхитила казахстанских слушателей, опубликовав в Instagram фрагмент новой песни Jañbyrdan soñ («После дождя»). 

 

#Алматы #группа #песня #A’Studio

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