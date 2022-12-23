Группа аферистов оформляла кредиты на жителей Темиртау

Общество
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Злоумышленники с помощью различных уловок добывали данные жителей Темиртау и оформляли на их имена товарные кредиты на различные суммы.

Фото: Kazpravda.kz

В УП Темиртау обратился 51-летний житель города с заявлением об утере удостоверения личности. Выяснилось, что кто-то нашел документ и, воспользовавшись им, оформил заем на сумму 54 тысячи тенге в одной из микрокредитных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили его причастность к ряду преступлений, в которых использовались информационные технологии. Причем, совершались они группой лиц: полицейские задержали еще двух подельников задержанного – мужчин в возрасте 30 лет и 31 года.

Злоумышленники, с помощью различных уловок добывали данные жителей Темиртау и оформляли на их имена товарные кредиты на различные суммы – от 100 до 200 тысяч тенге. Доказана причастность подозреваемых к 19-ти фактам мошенничества.

Общая сумма ущерба составила около 4 млн тенге. Вещественные доказательства изъяты.

В отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде ареста.

 

 

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