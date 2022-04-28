Происшествия
Группа грабителей избивала дубинками и грабила горожан в Шымкенте

В Шымкенте задержаны трое мужчин, которые избивали и грабили горожан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Впервые заявление о насильственном грабеже поступило 14 апреля. Местный житель рассказал, что когда он находился на рабочем месте, неизвестные лица избили его дубинкой, изъяли деньги из сейфа и благополучно скрылись.

Второго потерпевшего грабители застали на газозаправочной станции. Мужчину избивали, угрожали оружием и отобрали кошелек с денежной суммой в размере более 300 тысяч тенге.

Полицейские, рассмотрев все видеозаписи и опросив заявителей, установили признаки сходства грабежей. Подозреваемых задержали на территории города. Как оказалось, трое мужчин орудовали совместно — они грабили местных горожан, наносили телесные повреждения.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям выясняет полиция.

 

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