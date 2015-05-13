Группа компаний GALAKSI поздравляет Нурсултана Абишевича Назарбаева с переизбранием на новый президентский срок и желает Лидеру нации сил и достижения задуманных целей во всех планах и начинаниях! Свежий выпуск 470

Хочется отметить, что за столь короткое время мы научились не только продавать, но и не упустили важнейшую деталь каждого успешного государства, а именно – производство. За короткое время были вновь восстановлены, модернизированы, а также построены многие промышленные объекты. Мягкая налоговая среда способствует развитию бизнеса как в сфере услуг, так и в производстве. К примеру, наша компания GALAKSI group пришла на рынок, образно говоря, неокрепшим ростком, но благодаря комфортному экономическому климату и инвестициям со стороны турецких предпринимателей выросла в большое дерево, которое приносит полновесные плоды. И именно лояльная политика и шаги навстречу цивилизованному бизнесу со стороны Главы государства позволили нашей компании выйти на новый уровень по производству пластиковых и алюминиевых оконно-витражных профилей и водопроводных труб. Желаем успешной реализации всего задуманного, в том числе выполнения пяти институциональных реформ, которые приведут страну к процветанию!



