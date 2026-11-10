Группа лиц незаконно добывала золото в области Абай

Скриншот с видео АФМ

В области Абай пресекли деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу золота в Жарминском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ



По данным следствия, незаконные работы велись в 10 км от поселка Жангизтобе без разрешения. Золотосодержащую руду добывали открытым способом и промывали с использованием специального оборудования.



При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров. Объем незаконно извлеченной горной массы превысил 12 тыс. куб. метров, площадь поврежденного плодородного слоя почвы составила более 4 тыс кв. метров.



Установлены девять причастных лиц. С места добычи изъяты оборудование, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор.



Расследование продолжается.

