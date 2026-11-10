Группа лиц незаконно добывала золото в области Абай

Закон и Порядок

При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров

Скриншот с видео АФМ

В области Абай пресекли деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу золота в Жарминском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

По данным следствия, незаконные работы велись в 10 км от поселка Жангизтобе без разрешения. Золотосодержащую руду добывали открытым способом и промывали с использованием специального оборудования.

При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров. Объем незаконно извлеченной горной массы превысил 12 тыс. куб. метров, площадь поврежденного плодородного слоя почвы составила более 4 тыс кв. метров.

Установлены девять причастных лиц. С места добычи изъяты оборудование, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор.

Расследование продолжается.
 

#АФМ #область Абай #золото

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