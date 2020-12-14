"Группа людей решила захватить акимат": опубликован тизер второй части интервью Назарбаева

Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter-аккаунте опубликовал тизер второй части документального фильма "Штрихи к портрету", посвященного жизни Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает Kazpravda.kz
.
"Здесь могла быть такая чехарда. Группа людей решила захватить акимат. Вопрос был такой - 50 на 50. Надо было тогда вооруженные силы подключить, чтобы их ликвидировать", – говорит на видео Елбасы Нурсултан Назарбаев.
Продолжение документального фильма "Штрихи к портрету", посвященного жизни и деятельности Первого Президента РК – Елбасы, выйдет 15 декабря в 21:40 в эфире телеканала "Хабар".
Напомним, в первой части документального фильма Штрихи к портрету" Назарбаев рассказал, сложно ли быть Президентом
, вспомнил о разговоре с Токаевым
накануне отставки и прокомментировал слухи о переносе столицы
в Туркестан.