Фото: Kazpravda.kz
Общество
Группа мошенников из России похитила более 137 млн тенге у жителя Нур-Султана

Группа мошенников из России похитила более 137 миллионов тенге у жителя Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратился житель столицы и сообщил, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 137 094 000 тенге.

"Со слов мужчины, ему позвонили по телефону двое неизвестных лиц. Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля. Они сообщили, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, поэтому, чтобы сохранить их, нужно отправить средства на гарантийные счета банка. В результате мужчина 15 раз осуществил перевод своих денежных средств на разные счета", – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых – 33-летнего гражданина Российской Федерации. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.

"Установлено, что преступная группа на территории столицы через подставных лиц оформляла банковские карты. За один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары США. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ", – отмечается в сообщении.

В настоящее время задержанный гражданин арестован и водворен в следственный изолятор.

По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.

Департамент полиции Нур-султана предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных со звонками от имени руководителей и служащих различных ведомств.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, Департамент полиции Нур-Султана рекомендует соблюдать меры предосторожности.

"Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не передавайте СМС-код! Прервите разговор и уточните информацию по официальным телефонам колл-центра банка. Подключите все меры безопасности, 3Д-Secure, никакой платеж не пройдет без отправления на ваш номер телефона СМС-сообщения. Только подтвердив, введя этот код для проведения операций, вы сможете провести какую-то платежную операцию. Поэтому такие способы безопасности обязательно нужно подключить", – предупредили в полиции.

 

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