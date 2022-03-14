Группа мужчин избила егеря в Туркестанской области

В Туркестанской области совершено нападение на работника егерской службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Аслана Женисулы.

12 марта около 23:30 часов при проведении рейдовых мероприятий на Шардаринском водохранилище группа лиц примерно из 10 человек совершила нападение на сотрудника егерской службы ТОО «Шардара балык».

Позже на место выехали сотрудники отдела рыбной инспекции по Туркестанской области Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, которые вызвали полицейских.

«В настоящее время личности некоторых нападавших установлены, и сотрудниками Келесского районного отдела полиции ДП Туркестанской области проводятся мероприятия по их задержанию.

Нанесён материальный ущерб машине егерской службы.

Пострадавший егерь получил телесные повреждения и госпитализирован», – сообщили в ведомстве.

По данному факту стражи порядка начали досудебное расследование.