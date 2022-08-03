Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?

Недополученные эмоции

Масштабное музыкальное мероприятие в столице оставило осадок у фанатов.

Фестиваль You Fest поклонники творчества отечественных исполнителей и блогеров ждали с нетерпением. О событии говорили и писали в столичных пабликах и группах, подогревая интерес к задуманной программе. А программа ожидалась насыщенной: начиная с обеда – выставка спортивных авто, соревнования по баскетболу, танцевальные баттлы. Это бесплатно и для всех желающих. А уже с шести вечера – тот самый сногсшибательный, как анонсировали организаторы, концерт с участием топ-блогеров, артистов и певцов. Особенно на постерах выделялись два имени: популярной молодежной группы Ninety One и Moldanazar. Фанаты радостно хлопали в ладоши в комментариях, предвкушая крутую тусу.

Автовыставка прошла по плану – на парковке перед спортивным комплексом. Подрифтить не получилось, если даже кто и захотел бы – за порядком следили полицейские (стянуто к месту мероприятия их было немало), но пришедшим вполне хватило и возможности посидеть внутри спортивных тачек, обсудить с их владельцами высоту клиренса и установленные аудиосистемы. Правда, машин было всего ничего, но для атмосферы хватило и их.

В это время у самого входа проходили танцевальные состязания. Школьники и не только в широких штанах по очереди выходили на импровизированный танцпол и соревновались в умении крутиться на голове и задирать ноги выше головы в прыжке.

Прошедший же вечером концерт принес фанатам горькое разочарование. Получилось некрасиво: выступавшие первыми артисты переборщили в количестве исполняемых песен, тиктокеры взяли на себя слишком много внимания, и в итоге на выступление главных звезд – группы Ninety One и Moldanazar – времени совсем не осталось. Настолько, что коллективу пришлось прерваться на середине песни – им отключили звук! Поклонники были раздосадованы, но с лихвой отдали свою любовь кумирам – на выходе девчонки готовы были заобнимать певцов до смерти! Но осадок, как говорится, остался: в профиле фестиваля недополучившие положительных эмоций от выступления своих любимчиков зрители яростно критикуют организаторов мероприятия.

Сами же Ninety One отнеслись к ситуации с юмором. Опубликовали в своем TikTok кад­ры, как одного из их рабочей команды стражи порядка буквально выносят на руках якобы за непослушание. Ну не драться же было парням! Что касается организаторов, то им как с гуся вода. В комментариях они хранят молчание, но прикрепили ссылку на яркие фотографии с фестиваля с посылом: было же, и не говорите, что не видели...