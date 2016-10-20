Группа "Rin’Go" отпраздновала 10-летний юбилей

Жания Уранкаева
Фото с официальной страницы группы в ВК
Казахстанский бойз-бэнд "Rin’Go" отпраздновал свой 10-летний юбилей, передает Kazpravda.kz

На вечеринке в честь этого памятного события собрались близкие друзья членов группы –  Али Окапов, Айкын Толепберген, участники "Ringo-worldKZ", группы "Ayumi" и "ReNzo" во главе с бессменным продюсером и основателем квартета Алуой Конаровой.

5808b5b716e6e1476965815.jpg

Датой основания коллектива считается май 2006 года. За это время на качественной музыке группы выросло целое поколение тинейджеров . Название группы ("яблоко"), по словам участников, выбрали, чтобы связать коллектив с любимым городом Алматы.

Первый видеоклип  группы был снят на композицию "Сен ғана", которая сразу же завоевала сердца поклонников.  Второй сингл ринговцев на песню "По берегу" прочно закрепил позиции группы в числе самых популярных коллективов отечественного шоу-бизнеса. 


Также знаменательным событием считается участие группы в 2007 году в конкурсе "Новая волна", на котором они заняли четвертое место, получили Приз зрительских симпатий и были отдельно отмечены Аллой Пугачевой, вручившей ребятам специальный приз "Доверие".

5808b7f37d4251476966387.jpg

В настоящее время в составе группы Аян Бирбаев, Батыр Байназаров, Данияр Отеген и Адылжан Умаров, которые за время своей карьеры в группе успели обзавестись семьями. Также артисты пробуют себя в качестве режиссеров и продюсеров. В частности Данияр Отеген является продюсером молодого дуэта "Сарын", который представил в этом году Казахстан на международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна-2016". 


Новая версия клипа на песню "По берегу"

Отметим, что 22 октября в 19.00 во Дворце Республики состоится единственный сольный концерт группы, посвященный ее 10-летнему юбилею. 

