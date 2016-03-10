Группа скотокрадов нанесла ущерб на сумму более 14 млн тенге в Жамбылской области

Происшествия
788
Фото с сайта orinfo.ru
В Жамбылской области задержана устойчивая преступная группа, занимавшаяся длительное время кражей скота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

"7 марта преступной группой была совершена крупная кража 47 голов лошадей в Меркенском районе, материальный ущерб составил 9 миллионов 400 тысяч тенге. В ходе проведения комплекса мероприятий участковым инспектором полиции Меркенского РОВД совместно с сотрудниками криминальной полиции по "горячим следам" установлены данные автотранспорта, перевозившего похищенный скот, и предполагаемое место сбыта", – говорится в сообщении.

Также было установлено, что преступники имеют при себе поддельные сопроводительные документы на перевозимый скот. "Немедленно по полученным сведениям были ориентированы сотрудники ОВД соседних областей с целью задержания автотранспорта с похищенными лошадями. В результате принятых организационных мер преступники и автомашина с ворованным скотом была задержана на территории Тюлькубасского района ЮКО, куда была направлена следственно-оперативная группа ДВД Жамбылской области и проведены неотложные следственные мероприятия. Похищенный скот был опознан и возращен потерпевшему", – отмечается в пресс-релизе.

Полицейские установили причастность задержанных еще к 2 фактам скотокрадства на сумму более 5 миллионов тенге.

В данное время организаторы, исполнители и соучастники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания Меркенского РОВД, проводится досудебное расследование.

Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Жамбылской области.

Популярное

Все
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
Токаев поздравил нового президента МОК
Час земли: почти 50 объектов отключили подсветку в Астане
Нариман Курбанов победил на Кубке мира по спортивной гимнастике
ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения
Единый день пожарной безопасности прошел в детских садах страны
Казахстанцев просят воздержаться от участия в митингах в Стамбуле
Эрдоган предложил сделать Новруз официальным праздником в Турции
Интенсивный процесс снеготаяния начался в Восточном Казахстане
«Таза Қазақстан»: в Наурыз столичные спортсмены провели уборку
День очищения: более 600 деятелей культуры вышли на уборку в Астане
«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ
Таза Қазақстан: жители Тараза очистили парк от мусора
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Врачи решили выписать папу Франциска из больницы
Члены партии «AMANAT» приняли активное участие в «Тазару күні» в рамках акции «Таза Қазақстан»
Тазару күні: столичные волонтеры помогают пенсионерам
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Точкой роста должен стать туризм
Новые виды производств появятся в Костанае
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Застрявшие на МКС астронавты смогут вернуться домой
О результатах отработки налогоплательщиков, применяющих схемы оптимизации, сообщил Минфин
Глава МЧС лично руководил тушением пожара в Алматинской области
ЧМ по боксу среди женщин: пятеро казахстанок поборются за «золото»
Колонну из тысячи машин провели полицейские через заснеженные трассы области Абай
Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов
В столице ликвидирован мошеннический call-центр, суливший крупные выигрыши
Автодорогу республиканского значения затопило в Костанайской области
Повысить туристический потенциал озера Алаколь поручил аким области Абай
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Торнадо в США: погибли по меньшей мере 33 человека
Уровень Мирового океана стремительно растет
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее

Читайте также

В Малайзии власти эвакуировали более 12 тыс. человек
Аэропорт Хитроу закрыли из-за пожара
В итальянском Орбетелло массовое нашествие мошек
«Вырвали волосы, били по лицу»: в Алматы школьницы жестоко …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]