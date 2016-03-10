Группа скотокрадов нанесла ущерб на сумму более 14 млн тенге в Жамбылской области

Фото с сайта orinfo.ru
В Жамбылской области задержана устойчивая преступная группа, занимавшаяся длительное время кражей скота, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
"7 марта преступной группой была совершена крупная кража 47 голов лошадей в Меркенском районе, материальный ущерб составил 9 миллионов 400 тысяч тенге. В ходе проведения комплекса мероприятий участковым инспектором полиции Меркенского РОВД совместно с сотрудниками криминальной полиции по "горячим следам" установлены данные автотранспорта, перевозившего похищенный скот, и предполагаемое место сбыта", – говорится в сообщении.
Также было установлено, что преступники имеют при себе поддельные сопроводительные документы на перевозимый скот. "Немедленно по полученным сведениям были ориентированы сотрудники ОВД соседних областей с целью задержания автотранспорта с похищенными лошадями. В результате принятых организационных мер преступники и автомашина с ворованным скотом была задержана на территории Тюлькубасского района ЮКО, куда была направлена следственно-оперативная группа ДВД Жамбылской области и проведены неотложные следственные мероприятия. Похищенный скот был опознан и возращен потерпевшему", – отмечается в пресс-релизе.
Полицейские установили причастность задержанных еще к 2 фактам скотокрадства на сумму более 5 миллионов тенге.
В данное время организаторы, исполнители и соучастники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания Меркенского РОВД, проводится досудебное расследование.
Подозреваемые проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям на территории Жамбылской области.