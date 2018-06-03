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Групповое изнасилование 17-летнего парня произошло в Лисаковске, передает Alau.kz
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Сотрудники УВД города установили и задержали подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жителя области 2001 года рождения.
"По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела. Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается", – сообщили в пресс-службе ДВД.