Групповое изнасилование 17-летнего парня произошло в Лисаковске

Происшествия
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Иллюстративное фото из открытых источников
Групповое изнасилование 17-летнего парня произошло в Лисаковске, передает Alau.kz.

Сотрудники УВД города установили и задержали подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении жителя области 2001 года рождения.

"По данному факту сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела. Иная информация в порядке статьи 201 УПК в интересах следствия не разглашается", – сообщили в пресс-службе ДВД.

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