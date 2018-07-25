Группу автоворов и угонщиков из ВКО обезвредила полиция Алматы

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото из открытых источников
Полицейские Алматы обезвредили группу автоворов и угонщиков из Восточно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

В четыре утра на пульт 102 поступило сообщение о подозрительных лицах, крутящихся возле машин во дворе одного из жилых домов на пересечении улиц Жумалиева и Карасай батыра. На сигнал первым отреагировал экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-078".

"Установлено, что подозреваемые лица скрылись на автомашине марки "Мицубиси Галант". Патрульными было организовано их преследование. Сразу несколькими нарядами полиции путь злоумышленникам был блокирован. На пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева мужчина, управлявший данным авто, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб. Оба подозреваемых были задержаны. Установлено, что они приезжие из Восточно-Казахстанской области", – сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Кроме того, полицейские установили, что транспорт злоумышленников –"Мицубиси" – был угнан ими на территории Алатауского района незадолго до задержания.

"Судя по всему, фигуранты планировали промышлять кражами на угнанном автомобиле, установив на них подложные госномерные знаки. В настоящее время личности задержанных проверяются по всем учетам на причастность к другим преступлениям, в том числе и имущественного характера", – резюмировал Мендебаев.

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