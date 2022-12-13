Группу домушников задержали с привлечением спецназа в Алматы – видео

Фото: Polisia.kz

Алматинские оперативники задержали подозреваемых в серии квартирных краж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У мужчин изъяты тмычки, ноутбуки, ключи – все это изъято у серийных квартирных воров. По данным полиции Наурызбайского района, группа из 4 мужчин совершила, как минимум, 5 краж на территории города.

"В “криминальном квартете” все роли были распределены заранее. Три исполнителя: один стоял “на стреме”, а двое хозяйничали в чужих квартирах. Самый старший – гражданин Г., 1969 года рождения, уроженец Костанайской области, остальным участникам преступной группы – 30 лет, 34 года и 41 год. Они тоже приезжие", – рассказали полицейские.

Начальник УП Наурызбайского района Данияр Мендебаев отметил, что схема совершения преступлений была стандартной.

"Заходили в подъезд, звонили в дверь, если никто не открывал, и за дверью было тихо, вскрывали входную дверь. Для вскрытия дверных замков у злоумышленников имелись специальные приспособления: отмычки разных размеров, ключи, имитаторы. Все это было сложено в коробки и чехлы. Два кнопочных телефона, видимо для связи с теми, кто снаружи. На данный момент установлено участие подозреваемых в пяти эпизодах, имевших место в разных районах города. Последний факт был зарегистрирован в одном из домов микрорайона “Шугыла”. Путем подбора ключа фигуранты проникли в квартиру и похитили личное имущество. Подозреваемых задержали с поличным", – рассказал Мендебаев.

К слову, трое из задержанных в прошлом уже имели судимости и отбывали наказание за кражи. Они водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследовании проводится по статье 188 УК РК.