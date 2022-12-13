Группу домушников задержали с привлечением спецназа в Алматы – видео

Спецоперации

Мужчин водворили в изолятор временного содержания.

Фото: Polisia.kz

Алматинские оперативники задержали подозреваемых в серии квартирных краж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

У мужчин изъяты тмычки, ноутбуки, ключи – все это изъято у серийных квартирных воров. По данным полиции Наурызбайского района, группа из 4 мужчин совершила, как минимум, 5 краж на территории города.

"В “криминальном квартете” все роли были распределены заранее. Три исполнителя: один стоял “на стреме”, а двое хозяйничали в чужих квартирах. Самый старший – гражданин Г., 1969 года рождения, уроженец Костанайской области, остальным участникам преступной группы – 30 лет, 34 года и 41 год. Они тоже приезжие", – рассказали полицейские.

Начальник УП Наурызбайского района Данияр Мендебаев отметил, что схема совершения преступлений была стандартной.

"Заходили в подъезд, звонили в дверь, если никто не открывал, и за дверью было тихо, вскрывали входную дверь. Для вскрытия дверных замков у злоумышленников имелись специальные приспособления: отмычки разных размеров, ключи, имитаторы. Все это было сложено в коробки и чехлы. Два кнопочных телефона, видимо для связи с теми, кто снаружи. На данный момент установлено участие подозреваемых в пяти эпизодах, имевших место в разных районах города. Последний факт был зарегистрирован в одном из домов микрорайона “Шугыла”. Путем подбора ключа фигуранты проникли в квартиру и похитили личное имущество. Подозреваемых задержали с поличным", – рассказал Мендебаев.

К слову, трое из задержанных в прошлом уже имели судимости и отбывали наказание за кражи. Они водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследовании проводится по статье 188 УК РК.

 

Популярное

Все
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Мы должны разумно, сохраняя единство, работать вместе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 декабря
Казацкий алашординец
Дебошира и тирана – к ответственности
Женщина скончалась, спрыгнув с моста в Кызылорде
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Звезды ринга в Казахстане
«Золотая домбра» остается на юге
Музыка новых свершений
Доступ к Coursera получат 100 тысяч казахстанских студентов
Цену куриному яйцу знают птицеводы
Обручальные кольца подорожали в Казахстане
Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом
Разговоры о важном
Трудности в продвижении поездов объяснила ҚТЖ
На кинофестивале «Евразия» вручены первые призы
Без бюрократии
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
Нургуль Мауберлинова покинула пост вице-министра информации и общественного развития РК
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Живет в столичном жилом массиве Уркер Алла Кужатаева. И захотела она, чтобы в молодом районе столицы Казахстана жилось хорошо
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Бабушка и внуки погибли при пожаре в Алматинской области
Любой здравомыс­лящий доктор всегда против «растворимых» супов и любых концентратов
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев дал ряд поручений в связи с ЧП в Экибастузе
Комиссионка: игра по своим правилам?
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Машина провалилась под лёд на Бухтарминском водохранилище, погибла женщина
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Несовершеннолетняя занималась проституцией в Уральске – видео
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону

Читайте также

Спецоперации
Руководителя спецЦОНа и 4 полицейских подозревают в создани…
Спецоперации , Общество , Видеогалерея
Несовершеннолетняя занималась проституцией в Уральске – вид…
Спецоперации
Подозреваемого в изнасиловании россиянина спустя 8 лет заде…
Спецоперации
Арсенал оружия изъяли в ходе спецоперации в Алматы сотрудни…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]