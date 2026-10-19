Группу интернет-мошенников из Китая задержали в Казахстане

Некоторые из задержанных иностранцев находятся в розыске за аналогичные деяния на родине.

Фото: КНБ

Сотрудники КНБ в рамках борьбы с нелегальной миграцией выявили и задержали 13 граждан Китая, находившихся в стране с нарушением законодательства, сообщает Kazpravda.kz

В ходе проверки также было установлено, что иностранцы на территории Казахстана организовали законспирированную международную схему интернет-мошенничества.

При них обнаружено большое количество компьютерной техники, мобильных телефонов, комплекты спутниковой интернет-связи Starlink и деньги на криптокошельках.

Действия группы были направлены против интересов граждан других стран – нерезидентов РК и координировались из-за рубежа.

В этой связи, дальнейшая их проверка проводилась совместно с партнерами из Министерства общественной безопасности КНР. Как выяснилось, отдельные из задержанных лиц находятся в розыске за аналогичные деяния на родине.

16 октября иностранные граждане переданы уполномоченным органам КНР для дальнейшего разбирательства.