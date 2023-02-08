Группу интернет-мошенников задержали в Алматы

Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество.

В Алматы в ходе спецоперации задержали группу интернет-мошенников, в составе которой есть две женщины, 1996 и 1998 годов рождения. Другим соучастникам преступления, мужчинам, 28 лет и 33 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно заявлению алматинца, обратившегося за помощью в отдел полиции при УП Бостандыкского района, злоумышленники путем обмана и злоупотреблением доверия, завладели его деньгами в сумме 1,1 млн тенге.

"На телефон ему пришло сообщение от абонента, на аватарке которого была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал. Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры", – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Мошенники вычислены и задержаны. Они – приезжие из Туркестанской области. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество.

"Стоит отметить, что содействие в раскрытии преступления оказали сотрудники службы безопасности одного из банков второго уровня. В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела. На данном этапе досудебного расследования установлены три аналогичных мошенничества в исполнении этой группы", – резюмировал Науатов.