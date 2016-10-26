Группу квартирных воров задержали акмолинские полицейские
Чингиз Ташенов
Группу квартирных воров с поличным задержали полицейские в Целиноградском районе Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Доказана причастность задержанных более чем к 20 эпизодам краж, совершенных в нескольких районах области и в Астане. Оперативниками установлены и задержаны все участники преступной группировки. Как рассказывают следователи, обязанности каждого из них были строго определены, а кроме непосредственных исполнителей в группу входили скупщик краденого и женщина-водитель.
По словам задержанной, с одним из участников группировки она была знакома уже несколько лет. Как рассказала подозреваемая, мужчина задолжал ей крупную сумму и не возвращал деньги два года. Поэтому, когда в октябре мужчина предложил ей "работу" водителя, женщина согласилась, надеясь таким образом вернуть долг, при этом машина марки "Ниссан" принадлежала ее 26-летнему сыну.
Как призналась женщина, уже на следующий день при встрече мужчина сказал ей, что занимается квартирными кражами, а за ее водительские услуги обещал с каждой поездки "гонорар" в сумме 5 000 или 10 000 тенге в зависимости от "добычи". Женщина согласилась на его предложение, заведомо зная, что ее новый "работодатель" – преступник.
На допросе она рассказала, что ей приходилось возить подозреваемых по всей области и в Астану, при этом воры делились с ней своими преступными планами.
Задержали же квартирных воров в селе Каражар. Оперативники уже следили за ними, что позволило поймать их с поличным.
Согласно показаниям задержанной, на совершение преступлений у воров уходило 10–20 минут.
"Почерк" всех преступлений был схож. Злоумышленники проникали в дома потерпевших, отжав пластиковые окна. Из квартир они похищали бытовую технику, компьютеры, ноутбуки, ювелирные украшения, деньги, а также меховые изделия. "Добычу" воры сбывали скупщику, который реализовал краденое в столице", – сообщили полицейские.
В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 188 УК РК (кража), устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.
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