Группу квартирных воров задержали в Алматы

На сегодня установлены 5 совершенных ими краж чужого имущества.

Фото: polisia.kz

Полицейские Алматы задержали группу квартирных воров. Трое подозреваемых, предположительно, орудовали в разных районах города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По версии следствия, проникая в чужие квартиры и дома, они похищали ценные вещи. На данный момент установлены 5 краж чужого имущества. Общая сумма ущерба – до 5 млн тенге.

"Предварительно, действовали злоумышленники по стандартной схеме. "Работали" в основном в будние дни, когда большинство горожан на работе. Проникали в жилище, путем отжима окна, и выносили все, что представляло ценность – деньги, технику, различные драгоценности. Последнее "дело" было зафиксировано в микрорайоне Каргалы в Бостандыкском районе. Незваные визитеры унесли с собой ювелирные изделия, ноутбук и наручные часы, на общую сумму 600 тысяч тенге", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

По его словам, подозреваемые, 1990 и 1994 годов рождения, уроженцы Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками спецгруппы и спецназа. Они водворены в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 3 ст. 188 УК РК.