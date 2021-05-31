Группу мошенников задержали в Алматы

В Алматы индивидуальный предприниматель, обещая стройматериалы по выгодной цене, обманывал клиентов. В отношении руководителя ИП с коллективным заявлением обратились свыше 10 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Досудебным расследованием, проводимым Управлением дознания, установлено, что в период с 2014 по 2019 года группа лиц путем мошенничества, под предлогом купли-продажи строительных материалов, завладела деньгами граждан", - говорится в информации.
Для обмана покупателей были созданы фиктивные юридические лица, от имени которых была размещена реклама на различных интернет ресурсах и перед офисами арендуемых помещений.
"Заключая фиктивные договора, без выдачи товарных и фискальных чеков, злоумышленники получали наличными 100% предоплату за товар, под различными предлогами затягивали сроки его поставки. Тем самым, путем обмана и злоупотребления доверия, завладели чужим имуществом граждан в значительном размере. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Фигуранты задержаны, действиям каждого из них будет дана правовая оценка с принятием мер", – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.
"Досудебным расследованием, проводимым Управлением дознания, установлено, что в период с 2014 по 2019 года группа лиц путем мошенничества, под предлогом купли-продажи строительных материалов, завладела деньгами граждан", - говорится в информации.
Для обмана покупателей были созданы фиктивные юридические лица, от имени которых была размещена реклама на различных интернет ресурсах и перед офисами арендуемых помещений.
"Заключая фиктивные договора, без выдачи товарных и фискальных чеков, злоумышленники получали наличными 100% предоплату за товар, под различными предлогами затягивали сроки его поставки. Тем самым, путем обмана и злоупотребления доверия, завладели чужим имуществом граждан в значительном размере. В настоящее время проводится досудебное расследование по факту мошенничества. Фигуранты задержаны, действиям каждого из них будет дана правовая оценка с принятием мер", – рассказал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.