Группу вымогателей под видом сотрудников УБОП задержали в Алматы

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Угрожая оружием, лжеполицейские вывезли мужчину за город

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы задержаны злоумышленники, которые представлялись сотрудниками УБОП и под угрозой оружия требовали у жителя мегаполиса деньги, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, 10 августа группа выследила потерпевшего. Представившись сотрудниками УБОП и угрожая пистолетом, злоумышленники принудили его сесть в автомобиль и вывезли за пределы города. Оказывая давление, они заставили потерпевшего позвонить родственнице, которая перевела на указанный ими номер 3 млн тенге.

«Задержаны четверо ранее судимых, один из которых уже отбывал наказание за убийство. Все они водворены в изолятор временного содержания. В ходе обыска обнаружены и изъяты два ружья, карабин, газовый пистолет и боеприпасы. Расследование продолжается», – проинформировали в правоохранительных органах.

Кроме того, аналогичное уголовное дело возбуждено в Актюбинской области, где задержан ранее судимый житель региона, который также, представляясь сотрудником УБОП, путем шантажа и психологического давления вымогал деньги у местных жителей.

МВД призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на угрозы и давление со стороны лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. При возникновении подобных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

#ОПГ #задержание #вымогатели

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