Общество
"Грустный смайл" за мусор и грязь получат бизнесмены в Астане
Специальными наклейками в виде "смайлов" планируют отметить самые замусоренные территории Астаны, передает Kazpravda.kz

В рамках общегородского субботника "Чистый город – счастливый город" активисты намерены обратить внимание бизнесменов и руководителей компаний на соблюдение чистоты на своих объектах. В "черный список" "зеленых" волонтеров попали строительные компании, которые не следят за территорией своих участков и игнорируют замечания.

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Первый "грустный смайл" был приклеен на забор строительного участка по улице Сыганак

"В данном случае отсутствует мойка колес, не доведено бетонное покрытие до прилегающей улицы, – прокомментировала момент аким Есильского района Астаны Сабила Мустафина. – Это значит, что при выпадении осадков грязь с этого участка будет вынесена на улицы города. Данная компания входит в число 12 организаций, которым ранее были вынесены предупреждения. Им был дан срок исправить выявленные нарушения. Видимо, у руководства этой стройки нашлись другие, более важные дела". 


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По данным городских властей, только за I квартал текущего года Экологическая полиция выписала штрафы на общую сумму в 1 млн 718 тысяч тенге 12 компаниям. Еще 30 компаний были предупреждены.

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