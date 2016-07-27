​Груз направлен пострадавшим

Наводнение, вызванное ливневыми дождями, разрушило сотни домов, лишив людей не только крова, но и продуктов питания, предметов первой необходимости. Молодежные общественные объединения Южного Казахстана бросили клич о помощи пострадавшим, открыв специальные пункты сбора.

Был открыт и специальный счет, на который все желающие могли перечислить денежные средства. По инициативе акима области Бейбута Атамкулова сотрудники аппарата областного акимата перечислили однодневную зарплату. Также руководитель региона оказал содействие в организации транспорта для доставки гуманитарной помощи, оформлении таможенной документации и решении других организационных вопросов.

В Баян-Ульгий, в частности, отправили 7 тонн муки, 1 тонну макарон, 1 000 банок маринадов, 5 000 пар носков. Гуманитарную помощь сопровождает Абай Андабаев, лидер молодежного волонтерского движения «Бізбен бірге» («Мы – вместе!»). Он передаст этническим казахам, проживающим в Монголии, также 3 млн тенге, собранные жителями области. На эти деньги предполагается приобрести строительные материалы для возведения жилья тем, кто в результате стихии лишился крова.