​Груз прибавит скорость

Данный законопроект был разработан в целях реализации 5 шагов Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».

В 2013 году проведена реформа автодорожной отрасли, в результате которой создан Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами.

Поправки в Закон позволят Национальному оператору получать государственную гарантию для привлечения средств негосударственного займа. Это даст возможность реконструировать автодороги и наделит Национального оператора функциями по содержанию автодорог и развитию придорожного сервиса, созданию условий для привлечения Национальным оператором инвестиций и возможности погашения вложенных средств инвесторов за счет сборов с платных дорог.

В рамках изменений в Закон РК «О транспорте» предлагается утверждение единого транспортного документа уполномоченным государственным органом.

Кроме того, для эффективного осуществления смешанных перевозок на законодательном уровне будет определен оператор смешанных перевозок, а также урегулированы взаимоотношения клиента и перевозчиков с оператором смешанных перевозок.

Функции оператора смешанных перевозок может выполнять любое физическое или юридическое лицо, те же самые экспедиторы, при принятии на себя ответственности за сохранность груза и его доставку в сроки на протяжении всего пути следования груза.

В целях развития контейнерных перевозок предлагается пересмотреть подходы по отнесению услуг магистральных железнодорожных сетей к естественной монополии. По вопросам развития отрасли Гражданской авиации данным законопроектом предусматривается определение понятия «авиационного хаба», устанавливаются требования к аэровокзалу авиационного хаба.

Для полноценного использования потенциала авиационных перевозок вносится ряд изменений в законодательство РК для внедрения электронного документо­оборота при перевозке грузов, а также установления единых требований и технологических процедур в международных аэропортах Республики Казахстан по авиа­ционному транзиту грузов, что позволит значительно сократить скорость обработки грузов – с 10 дней до 4 часов.

С 2017 года запланирована передача функции по тарифному регулированию авиаперевозок отраслевому уполномоченному органу (КГА), также предусмотрено повышение эффективности госрегулирования авиации путем ориентирования деятельности Комитета гражданской авиации на модель Британского агентства гражданской авиации.