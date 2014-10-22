Происшествия
Груз размером с трехэтажный дом провезли через Атырау
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау
Самая крупногабаритная установка – для выработки пара высокого давления – весит более 300 тонн, высотой почти с трехэтажный дом. Вторая – отстойник для щелочи – тоже впечатляющих размеров. С завода-изготовителя в Италии груз доставили по морю в Россию, затем по Волго-Балтийскому каналу – в Астрахань. Уже оттуда по реке Урал оборудование прибыло в речной порт Атырау.

По центральным улицам груз провезли на платформах, имеющих 10 осей по 4 колеса на каждой. Это позволило равномерно распределить нагрузку, чтобы не разрушить дорожное полотно. В некоторых местах, где проложены коммуникации, дорогу укрепляли стальными листами. На пути следования пришлось снимать линии электропередач, светофорные мачты и трубопроводы.

Многотонный груз благополучно миновал городскую черту и направился к Тенгизскому месторождению, расположенному почти в 300 километрах от Атырау. Учитывая сложность операции по транспортировке, на это уйдет не менее недели.

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