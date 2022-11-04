Грузчик аэропорта Актау обчищал чемоданы пассажиров

За кражу золотых изделий почти на миллион тенге полиция задержала грузчика аэропорта города Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В линейный отдел полиции на станции Мангистау с заявлением обратилась 41-летняя пассажирка авиарейса Актау – Анталья, которая обнаружила кражу из ее багажа золотых изделий (обручальные кольца, серьги, браслет, цепочка).

Такое же заявление поступило от 42-летней жительницы Алматы, которая, прилетев из Актау, не обнаружила в багаже серьги и кольцо из золота с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила 930 тысяч тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили 30-летнего грузчика аэропорта. Как выяснилось, подозреваемый является жителем Мангистауской области. Он дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Ведется следствие», – отметил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.