Грузчик в полицейской форме хотел сразить наповал возлюбленную

На сайте объявлений находил и собирал по частям полицейскую форму 23-летний житель Петропавловска, работающий грузчиком. В ней его и задержали во время прогулки по пешеходной улице Конституции Казахстана.

Реальный участковый инспектор почему-то обратил внимание на нарядного молодого человека в форме сержанта полиции. По каким-то неуловимым для обывателя признакам настоящий полицейский понял, что перед ним мнимый страж порядка и решил проверить документы. Тут-то и выяснилось, что у псевдо-сержанта нет удостоверения установленного образца, сообщает Kazpravda.kz.

В городском отделении полиции, куда был препровожден любитель поносить форменное обмундирование, выяснилось, что к службе в органах внутренних дел ряженый не имеет никакого отношения, что на самом деле он работает грузчиком, а форму нашел на сайте объявлений. На вопрос, зачем он вышел в ней погулять, грузчик ответил, что шел на свидание с девушкой, а форму надел, чтобы произвести впечатление.

Специализированный административный суд наказал горожанина административным штрафом в размере 5 МРП.

Для сведения: в статье 675 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» указывается, что "незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования".