Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области

На трассе в Туркестанской области сгорел большегруз, направлявшийся из России в Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz.

"9 апреля около 21:00 на пульт "102" Байдибекского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что на 73 километре трассы Самара – Шымкент возле села Жиенкум горит грузовой автотранспорт. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного отдела", - проинформировали в департаменте полиции региона.

Выяснилось, что у грузовика Volvo загорелся баллон прицепа. В результате самовозгорания большегруз полностью сгорел вместе с грузом бытовой техники. Пострадавших нет. Водитель успел покинуть фуру вместе с документами.

Факт зарегистрировали в Байдибекском РОП.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

Фото ДП Туркестанской области